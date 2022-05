Bad Religion, Agnostic Front e Manuel Agnelli nel programma del Parco della Musica

Forse ai più giovani sono nomi che potrebbero non dire molto, ma se sono appassionati e curiosi non dovrebbero perdersi la serata del 21 giugno, quando i californiani Bad Religion e i newyorkesi Agnostic Front, monumenti dell'hardcore mondiale, si esibiranno sul palco del Parco della Musica. Una data da segnare con il pennarello sul calendario.

Calendario

Come ogni anno l'elenco degli artisti che si alterneranno sul palco del Parco è molto ricco e per nulla scontato. Artisti di fama consolidata ma anche interessanti realtà emergenti come gli irlandesi Fontaines Dc o il duo italiano Psicologi. La direzione artistica è affidata a Simone Fogliata, storico componente della compagine, direttore artistico dell'Anfiteatro del Venda nonché storico organizzatore di manifestazioni di successo come il Macello Festival. Proprio al Venda giovedì 21 luglio si esibiranno i Kings of Convenience, protagonisti di quello che a inizio millennio veniva chiamato Nam (New Acoustic Movement) e che segnava il ritorno di formazioni con sola chitarra e voce. Sono stati proprio loro, il duo scandinavo, a esprimere il desiderio di suonare sul Venda. Tornando al Parco della Musica, oltre ai grandi nomi internazionali, tra cui non possiamo non citare Idles e anche tanta musica: dai Ministri a Rovere fino a Manuel Agnelli, la proposta appare variegate e di gran qualità.