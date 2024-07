Ancora aperto il bando "MAC - Studi d’artista", ecco cos'è e come presentare la candidatura

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova promuove la nuova edizione del bando MAC - Studi d’artista, che supporta, forma e promuove giovani artisti e artiste che operano con i linguaggi delle arti contemporanee offrendo a titolo gratuito 5 postazioni di lavoro condivise in uno spazio al civico 13 di piazza De Gasperi. L’esperienza di MAC, curata da Caterina Benvegnù e Stefania Schiavon, arriva quest’anno alla sesta edizione e si inserisce all’interno di un’importante operazione di rigenerazione urbana attraverso le pratiche artistiche e culturali, per contribuire alla risignificazione dell’area della stazione.

L’offerta

Gli assegnatari potranno usufruire della postazione per 3 o 6 mesi, a partire da novembre 2024 ed essere supportati concretamente nella propria ricerca e nello sviluppo di un progetto artistico, attraverso le fasi di ideazione, progettazione, produzione, comunicazione della propria ricerca, oltre che attraverso un budget di valore massimo di mille euro.

Le candidature

La partecipazione è gratuita. È possibile candidarsi fino a mercoledì 31 luglio 2024. Il bando completo e il modulo di candidatura online sono disponibili sul sito https://www.progettogiovani.pd.it/open-call-mac-2024/

Il bando

Possono partecipare artisti e artiste di età inferiore ai 35 anni, di tutti i settori delle arti visive, performative e dello spettacolo (performance, teatro, danza) contemporanee, interessati anche a coinvolgere su vari livelli il territorio e il contesto sociale, urbano e culturale in cui agiscono.

MAC offre uno spazio di lavoro condiviso per la progettazione e la produzione artistica, oltre alla possibilità di accedere a momenti di networking con artisti, creativi, professionisti del settore, istituti di ricerca, realtà afferenti alle arti contemporanee. Anche quest’anno, infatti, il progetto prevede la collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali e il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’antichità dell’Università degli Studi di Padova. In cambio, si chiede agli artisti di realizzare incontri pubblici o workshop gratuiti aperti alla cittadinanza, per contribuire alla riattivazione della zona in cui lo spazio è inserito attraverso la partecipazione ad attività già esistenti o immaginandone delle nuove.

Dichiara Pietro Bean, Consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili: «Anche quest’anno, l’Amministrazione rinnova il sostegno a un’esperienza importante come quella di MAC, dove artiste e artisti under 35 vengono messi al centro di un progetto di formazione e sostegno delle proprie aspirazioni professionali, ma anche inseriti in un contesto di dialogo e partecipazione alla vita del quartiere. È un ottimo esempio di come la rigenerazione urbana possa essere condotta attraverso gli strumenti della cultura, facendo leva sulle energie creative dei giovani».

Per informazioni

E-mail: pg.creativita@comune.padova.it

