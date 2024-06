Al Bastione Moro II prende il via la nuova edizione di CinemaUno Estate

La manifestazione, nata nel 1996 negli spazi dell’ex Macello in via Cornaro e poi spostata ai Giardini della Rotonda, sulle mura cittadine, dallo scorso anno ha trovato una nuova sede nel vicino Bastione Moro II, un altro spazio sulle mura recentemente restaurato e riaperto al pubblico. Un luogo suggestivo e ancora poco conosciuto che trova una nuova vita grazie ad eventi culturali come questo. L’esperienza dello scorso anno è stata decisamente positiva e gli organizzatori hanno deciso di rimanere in questo spazio, grazie anche alla collaborazione e al sostegno del Comitato Mura di Padova.

Come da tradizione (ormai quasi trentennale) la rassegna si apre con un classico ad ingresso gratuito. Quest’anno un’apertura scoppiettante con un film divertentissimo, ma ricco di contenuti: “Grasso è bello” di John Waters (1988), una commedia esilarante con un cast che vede in scena la mitica Divine (attore travestito interprete di molti film di Waters), la cantante Deborah Harry (ex- Blondie), Sonny Bono (ricordate Sonny & Cher?) e la celebre cantante blues Ruth Brown. Sì, perché il film è un omaggio agli anni d’oro del rock’n’roll che gli organizzatori hanno scelto proprio per ricordare il 70° anniversario della nascita, appunto, del rock’n’roll, nel 1954. Ma tanti sono i temi toccati, sia pur con leggerezza, da questa commedia: razzismo, body shaming, identità di genere, condizione femminile, ribellione giovanile. Temi ancora oggi di stretta attualità.

Il programma proseguirà con una maratona di film d’essai della stagione: grandi successi (da “Povere creature!” di Lanthimos al film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, dal premio Oscar “Oppenheimer” di Nolan a “The Holdovers”) e piccoli film che non hanno trovato uno spazio adeguato nelle sale e che meritano senz’altro una seconda possibilità.

Molti i documentari, dall’italiano “Kissing Gorbaciov” con la punk band dei CCCP al bellissimo “La Singla”, sulla danzatrice sorda di flamenco Antonia Singla. E ancora il sorprendente documentario ambientalista “La quercia e i suoi abitanti”, l’intimista “Frammenti di una relazione amorosa”, il capolavoro di Werner Herzog “The Fire Within”, l’Orso d’Oro berlinese “Sull’Adamant”. Come ogni anno, ad agosto, l’incontro con Andrea Segre, che presenterà “Kripton” di Francesco Munzi, prodotto e distribuito dalla sua ZaLab.

Tra le serate speciali l’anteprima del film palestinese “Gaza mon amour” dei fratelli Nasser (18 luglio) e quella del neozelandese “Juniper”, interpretato da Charlotte Rampling, che uscirà poi nelle sale in autunno.

E poi i classici: dal restauro di “Quarto potere” di Orson Welles (cui è dedicata l’immagine della rassegna di quest’anno), al bellissimo “Nella città l’inferno” di Castellani (omaggio a Giulietta Masina nel trentennale della scomparsa) al tributo finale (il 5 settembre) al grande Roger Corman, pilastro del cinema off-hollywood scomparso poche settimane fa, con il suo “Il clan dei Barker”. Tra le novità di quest’anno un nuovo spazio bar, gestito da “Ombre rosse”, con eventi all’ora dell’aperitivo, prima dei film. E la partecipazione di CinemaUno Estate al progetto “Cinema Revolution”, con i biglietti per i film italiani e dell’Unione Europea a soli 3,50 euro. Per informazioni: www.cuc-cinemauno.it