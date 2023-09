Sei incontri dedicati alla bellezza e all'anima, la nuova rassegna a Va Oltre La Tenuta

Si parte venerdì 29 settembre dalle 20.30 tra Mithos e Logos un viaggio nel tempo tra filosofia e meraviglia. Un incredibile avventura nel pensiero dei filosofi. Sabato 30 e domenica 1 ottobre l'appuntamento: ”Curare con il mito”

La forza della parola

Gli insegnamenti di filosofi e letterati come strumento di conoscenza, crescita e trasformazione interiore. “C'è tanto bisogno di tornare a recuperare le emozioni, imparando anche la sottile differenza tra emozione e sentimento. E' necessario tornare a prendersi cura di se stessi, cura nel senso di cor cordis – cuore ovvero tornare alla memoria del cuore. Perché non c'è guarigione, ma cura” - racconta la professoressa Racci. Curare con il mito, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, perché la valenza simbolica parla di noi. Con la poesia, sabato 4 novembre e domenica 5 cercando versi eterni come chiavi di accesso a mondi segreti che abitano dentro di noi.

Con la filosofia, sabato 16 dicembre e domenica 17, perché filosofare aiuta a lavorare dentro l'anima per renderla finestra spalancata sul mondo. Con l'aforisma, sabato 3 febbraio 2024 e domenica 4, perché il silenzio della riflessione apre i cantieri dell'anima. Con la letteratura, sabato 9 marzo e domenica 10 come necessità vitale e strumento di vera conoscenza, per arrivare infine alla cura dell'amore, sabato 25 maggio e domenica 26 , che tutto trasforma.

Il primo incontro è in programma sabato 30 settembre 2023 dalle 9 alle 12.30, pausa pranzo fino alle 14, con la sessione pomeridiana fino alle 19. Le sessioni in aula sono intervallate da passeggiate nella natura e laboratori artistici. Domenica 1 ottobre a partire dalle 9 sessione mattutina e conclusioni.

Il venerdì prima di ogni corso è prevista una conferenza.

