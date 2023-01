Blubordo’, cinquanta voci in scena al Verdi per la prevenzione delle morti improvvise pediatriche

Un nuovo entusiasmante spettacolo fatto di colonne sonore, musical e hit radiofoniche di tutti i tempi: giovedì 2 febbraio è già sold out al Teatro Verdi di Padova per Blubordò New Show per il Piccolo Principe, nato dalla collaborazione fra il coro padovano, una delle formazioni più affermate a livello nazionale e Fondazione Ometto.

Un invito al dono

Un evento dal grande valore artistico e culturale e al contempo un invito al dono a cui la città di Padova ha risposto con entusiasmo, tanto che i biglietti disponibili sono subito “andati a ruba”: l’appuntamento sarà anche occasione per presentare alla città il nuovo progetto lanciato dalla Fondazione e nato dal desiderio di Valentina Ometto e Dino Conte di provare a dare un senso alla morte improvvisa del figlio 12 enne, colpito da arresto cardiaco un anno fa mentre disputava una corsa campestre.

I progetti

Tre le direzioni in cui è impegnato Progetto Piccolo Principe: l’installazione di defibrillatori nei luoghi frequentati dagli amanti dello sport, come gli argini e le aree verdi delle città del Veneto; la sensibilizzazione verso i ragazzi sull’importanza della prevenzione, ma anche il supporto nell’orientamento alla scelta del percorso scolastico o professionale e il finanziamento alla ricerca sulle morti improvvise, sulle quali conosciamo purtroppo ancora troppo poco. Nei giorni scorsi grazie all’impegno della Fondazione sono stati installati defibrillatori nella scuola Mameli di Padova e lungo la Restera dell’Alzaia sul Sile a Treviso, sono inoltre in cantiere nuovi importanti progetti relativi all’istallazione di defibrillatori che interessano le aree dei territori di Padova, Rovigo e Verona. Sul fronte della ricerca la Fondazione è impegnata nel finanziamento e nel sostegno a una nuova ricerca sulle morti improvvise in età pediatrica affidata alla professoressa Cristina Basso, direttore dell’Unità operativa complessa di Patologia Cardiovascolare dell’Azienda Ospedaliera di Padova, per indagare le cause e impedire che altre famiglie vivano lo stesso dramma. Per quanto riguarda invece l’attività di orientamento in occasione di Exposcuola 2022, lo scorso autunno Piccolo Principe ha promosso – nell’ambito del percorso della Camera di Commercio Camera Orienta - i progetti “L’azienda in classe” e “Disegna il tuo futuro” oltre un primo incontro con le scuole secondarie di primo grado per supportare i ragazzi nella scelta importante e delicata del percorso scolastico.

L'evento

Lo spettacolo di giovedì 2 febbraio, il cui ricavato sarà destinato appunto alle iniziative del Progetto Piccolo Principe, porterà in scena 50 splendide voci, un’orchestra di musicisti d’eccezione, un corpo di ballo e un percussionista che ha suonato con tutti i più grandi cantanti del mondo, ci faranno sognare nel teatro più bello della nostra città. La direzione artistica è di Alessandra Pascali, una garanzia di qualità e divertimento per ogni tipo di spettatore. I Blubordò hanno accompagnato Il Volo all’Arena di Verona nel concerto dedicato a Morricone e si sono esibiti tra gli altri con Andrea Mingardi, con i Neri per Caso e in mondovisione allo Stadio Olimpico a Roma. Special guests dello spettacolo di giovedì 2 febbraio saranno Artedanzapadova asd e Ernesticco.

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/blubordo-new-show-per-il-piccolo-principe/

