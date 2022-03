Da sabato 26 a lunedì 28 marzo si svolgerà a Monselice la Borsa del Turismo Incoming Veneto, con la partecipazione di 50 buyer professionali provenienti da tutta Italia e dall’estero e 10 giornalisti delle maggiori e qualificate testate di turismo che avranno modo di visitare e conoscere il territorio di Monselice, dei Comuni limitrofi e del Parco dei Colli Euganei. Si tratta di un evento molto sentito per la ripartenza del mercato turistico dopo due anni di pandemia che hanno evidenziato una mutazione profonda, oltre che nei numeri, anche nella domanda turistica e delle sue nuove esigenze.

Il workshop al Castello Lispida

Il momento centrale della manifestazione sarà il workshop Incoming Veneto che si svolgerà lunedì 28 marzo nella splendida cornice del Castello Lispida di Monselice dove arriveranno i seller provenienti da tutto il Veneto. Al Workshop sono invitati a partecipare – come seller – gli Operatori Veneti dell’ospitalità alberghiera ed extra alberghiera, Agenzie e Tour Operator, Associazioni e Consorzi Turistici, Centri Termali e del Benessere, Enti Pubblici e Pro Loco, Strade del Vino e del Gusto, Agenzie per la Navigazione e Compagnie di Mobilità, società di servizi, impianti sciistici e sportivi, Arene, Musei, Palazzi e Ville Storiche, Guide e Accompagnatori turistici. Non mancheranno momenti di incontri nei tre giorni in cui i buyer e i giornalisti ospiti, avranno modo di visitare le risorse culturali ed artistiche di Monselice e di altri centri del Parco Colli, nonché ville storiche, cantine, musei locali.

La promozione

«La Borsa del Turismo – ha sottolineato il vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo - è un bel messaggio di speranza in questo momento critico. Questo settore dopo la pandemia sta pagando il prezzo più alto nel Veneto. Per questo è importante cogliere questa opportunità, per unire le strategie del territorio ed essere più competitivi, definendo l’offerta turistica e facendo promozione con sistematicità, organizzando la destinazione in modo che l’integrazione e la cooperazione tra servizi, prodotti e livelli geografici siano il punto di forza. Il periodo che abbiamo passato ci ricorda che nessuno si salva da solo, è il momento di agire insieme: promozione e offerta turistica devono essere fatte come avviene nelle aziende modernamente orientate al mercato, che si preoccupano costantemente del proprio marchio e del marketing dei propri prodotti. Questi interventi costituiranno un “investimento” a lungo termine e consentiranno di intercettare segmenti di mercato anche attraverso strumenti e supporti tecnologici che le singole imprese non potrebbero gestire efficacemente e singolarmente».

L’Assessore al turismo Francesca Fama

«Si tratta di un importante evento che vuole avvicinare la domanda e l’offerta turistica che il territorio di Monselice può offrire. È il primo evento che si svolge dopo la pandemia che ci ha tutti coinvolti. Le nostre strutture alberghiere ed extra alberghiere, i nostri castelli, le nostre bellezze artistiche e storiche, i nostri eventi e il nostro bellissimo paesaggio collinare devono costituire punto di interesse per chi vuole passare una vacanza a Monselice».

Il presidente di PromoNu Nicola Ucci

«“Incoming Veneto” è una grande opportunità per tutta l’offerta turistica del Veneto dopo due anni di sofferenza a causa del covid. I Buyer partecipanti esprimono nelle loro richieste interessi che spaziano dalle città d’arte ai borghi, dall’enogastronomia alle tipicità territoriali, dai parchi naturali alle Terme, dalla montagna al mare. Si tratta di un evento importante che mette insieme la domanda e l’offerta».

La Presidente della Pro Loco di Monselice Maria Grazia Canazza

«La Pro Loco di Monselice, da sempre sensibile alla valorizzazione del proprio Comune, promuove una serie di eventi atti a valorizzare e a far conoscere il territorio. Rimane a fianco dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione operativa anche di questo importante evento “Incoming Veneto” che si svolgerà per la prima volta a Monselice e che auspichiamo possa diventare un importante appuntamento anche nei prossimi anni».

Dettagli

Incoming Veneto ha il sostegno dell’Assessorato al Turismo del Comune di Monselice, il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e delle Organizzazioni di categoria (Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura). L’organizzazione è affidata alla struttura specializzata PromoNu di Nicola Ucci con il sostegno della Pro Loco di Monselice.

Foto articolo da comunicato stampa