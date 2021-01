Burns Night a Padova: il suono della cornamusa e la lettura di poesie lungo le vie della città

Il 25 gennaio, data legata alla ricorrenza della Burns Night, anniversario della nascita di Robert Burns, poeta romantico scozzese, è stata ricordata a Padova. Dalle ore 19 l'omaggio è partito dal sagrato del Santo per poi proseguire al ponte della Morte e poi al sagrato del Duomo; infine al Ponte San Leonardo. A legare le varie tappe un suonatore di cornamusa che ha accompagnato la lettura dei versi delle poesie di Robert Burns, tra cui A Man’s A Man For A’ That, To A Mouse, A Red, Red Rose, Anna.

