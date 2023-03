Pasqua e Pasquetta 2023 a Ca’ Lustra, orari e aperture 

Il giorno di Pasqua il 9 aprile Ca’ Lustra sarà a riposo, ma i giorni precedenti e il giorno di Pasquetta la cantina è aperta.

«Nel nostro punto vendita saremo sempre a disposizione per qualche assaggio e i vostri acquisti: troveremo insieme le bottiglie giuste da abbinare al vostro pranzo in famiglia, vi consiglieremo i vini per un aperitivo con gli amici e le novità per sorprendere i più curiosi con un omaggio.

Con l’occasione potrete fermarvi a prendere un calice di vino, magari accompagnato da un tagliere di salumi e formaggi. Un consiglio però: se volete assicurarvi un tavolo, chiamateci per prenotare».

Orari

dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30

sabato e domenica: 9.30 - 18.30

Pasqua: chiuso

Ca’ Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

via San Pietro 50 – 35030

Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Info web

https://calustra.it/

