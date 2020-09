Calici, bottiglie e clown: il 9 settembre a Montegrotto Estate arrivano i Freakclown con “Le sommelier” 

Mercoledì 9 settembre alle ore 21 (accoglienza dalle ore 20:00) nell’ambito della rassegna Montegrotto Estate si esibiranno in piazza Primo Maggio i Freackclown con lo spettacolo “Le sommelier”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Freakclown

Una degustazione ad alto tasso di comicità, uno spettacolo in divenire; tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore, i Freakclown esplorano il mondo dell’enologia a loro modo, con una comicità fisica ed originale. I due clown, dopo essersi esibiti per il Cirque du Soleil nello spettacolo “Allavita!” a Expo 2015, si trasformeranno in improbabili sommellier, dando vita ad uno spettacolo che mescola musica dal vivo, strumenti originali ed unici, acrobatica, magia e poesia, in un mix che ci farà ubriacare!