Prima edizione di Calici in Villa Zero Branco, tutte le info utili

Prima edizione di Calici in Villa Zero Branco, evento di degustazione di vini, birre del territorio Veneto, con punti ristorazione gestiti dai locali del Paese

Domenica 10 ottobre 2021

Bocca di Bacco in Villa con il patrocinio del Comune di Zero Branco, la collaborazione di Winetelling e Confesercenti hanno il piacere di annunciare la prima edizione di Calici in Villa Zero Branco.

Un evento di degustazione enogastronomica dei prodotti del territorio Veneto e non solo, presso il giardino esterno della prestigiosa location di Villa Guidini a Zero Branco.

Durante la giornata saranno presenti cantine del territorio, birrifici artigianali, stand gastronomici in collaborazione con i ristoranti del paese, musica dal vivo, spettacoli per grandi e piccini e sfilata di moda conclusiva.

L’ingresso a Calici in Villa sarà gratuito.

Il percorso di degustazione dei vini e birre richiederà un contributo di 10,00€ che dà diritto a:

• calice + sacca porta calice

• 5 degustazioni vino/birra

Ci sarà inoltre la possibilità di pranzare/cenare presso gli stand presenti.

La manifestazione avverrà nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti e in caso di pioggia sarà rinviata alla settimana successiva.

Accesso

Registrazioni al LINK

L’evento su Facebook al LINK

Potranno accedere all’evento tutte le persone che dispongono di Green Pass.

Info web

https://www.winetelling.it/calici-in-villa-zero-branco/