Seconda edizione di "Calici in Villa Zero Branco", tutte le info utili

Dopo il favoloso successo della prima edizione, Bocca di Bacco in Villa con il patrocinio del Comune di Zero Branco, la collaborazione di Winetelling, Confesercenti e Associazione ?Eventi in Villa? hanno il piacere di annunciare la seconda edizione di Calici in Villa Zero Branco.

Un evento di degustazione enogastronomica dei prodotti del territorio del triveneto e non solo, presso il giardino esterno della prestigiosa location di Villa Guidini a Zero Branco.

L?iniziativa quest?anno raddoppia, aggiungendo all?evento la serata di sabato 8 ottobre dalle 17.30 alle 21.30 dove si potranno degustare le bollicine Trento DOC della cantina Revì, accompagnate da scampi crudi ed ostriche.

(L?ingresso alla serata sarà libero, con singole degustazioni a pagamento).

Domenica 9 ottobre

Durante la giornata di domenica 9 ottobre saranno presenti, dalle ore 10 alle 18.30, cantine del territorio e stand gastronomici in collaborazione con i ristoranti limitrofi, musica dal vivo, spettacoli per grandi e piccini e un evento di conclusione a sorpresa.

L?ingresso a Calici in Villa sarà gratuito.

Il percorso di degustazione dei vini richiederà un contributo di 12 euro che dà diritto a:

calice + sacca porta calice

5 degustazioni vino

Ci sarà inoltre la possibilità di cenare/pranzare presso gli stand presenti.

In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.

ALCUNI LINK UTILI:

Registrazioni al LINK

Località

Villa Guidini in via G. B. Guidini, 50 a Zero Branco TV (Google maps)

Info web

https://www.winetelling.it/seconda-edizione-calici-villa-zero-brancodue/

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-seconda-edizione-di-calici-in-villa-zero-branco-428393786347