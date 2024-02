CamminaMenti, il primo festival dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza della provincia di Padova

È ufficiale! Cittadella da quest’anno avrà il suo festival dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza: si chiama CamminaMenti e sarà il primo festival del libro dedicato ai bambini e ragazzi che coinvolge la provincia di Padova. Un festival fortemente voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale che avrà il suo momento clou nel weekend dal 17 al 19 maggio, con un fitto programma di eventi e appuntamenti con scrittori e scrittrici, illustratori e illustratrici, italiani e internazionali.

Il coinvolgimento

A darne l’annuncio è stato il Sindaco, dott. Luca Pierobon, durante la conferenza stampa che si è tenuta venerdì 16 febbraio presso il secondo piano di Palazzo Mantegna, sede municipale: «CamminaMenti è un festival che vuole essere ambizioso, a cui già si è cominciato a lavorare da diversi mesi, coinvolgendo oltre 1500 alunni e centinaia di insegnanti. C’è stato un grande lavoro preparatorio perché si vuole riportare le persone, e soprattutto i bambini e ragazzi, ad amare il libro, a poterlo sfogliare, a leggerlo e a viverlo. L’obiettivo è quello di far sì che questa prima edizione prosegua negli anni. Era un’idea che da tanto tempo coltivavamo e che ora finalmente trova la sua realizzazione».

L'adesione e la formazione

«Quando abbiamo raccontato il progetto alle scuole, la risposta è stata immediata», ha dichiarato Lisa Fantinato, libraia della Liberia indipendente Lester e Bob di Cittadella, e direttrice artistica di CamminaMenti insieme a Marta Bracciale, redattrice e organizzatrice di eventi culturali. «Il festival ha trovato un grandissimo riscontro da parte del pubblico e soprattutto delle scuole alle quali è stato proposto. Parlando di numeri, le nostre quattro scuole dell’infanzia hanno aderito in massa. Saranno presenti poi le primarie dei vari plessi con molte classi che stanno già lavorando ai libri degli autori; la scuola secondaria di primo grado ha più di una decina di classi coinvolte e i licei di Cittadella non potevano mancare, con loro abbiamo già cominciato a lavorare, oltre che sui libri, anche con degli autori presenti. Le formazioni sono una parte fondamentale del percorso, perché si parte dagli insegnanti. Abbiamo iniziato con due appuntamenti rivolti ai docenti della primaria, tenuti dalle Pillole Cunegunde, una formazione sugli albi illustrati. A breve, il 24 febbraio, sarà con noi Alice Bigli, una formatrice di altissimo livello con un tema importantissimo che è quello dell’allenamento alla lettura nelle classi. I posti riservati sono 100 e il sold out è arrivato subito». L’ultimo corso di formazione è previsto ad aprile e sarà condotto da un affermato scrittore di racconti e saggi divulgativi di storia e di cinema, Daniele Aristarco, che prenderà in esame il delicato tema della cittadinanza.

Le attività

Gli studenti del liceo artistico di Cittadella, degli indirizzi Grafica e Arti Figurative, stanno frequentando un bellissimo laboratorio a più riprese tenuto da un’artista di grande talento e creatività: la nota illustratrice riminese Marianna Balducci, nome di spicco nel programma di CamminaMenti, vincitrice nel 2021 del Premio Andersen e del Superpremio Andersen per l’albo foto-illustrato Io sono foglia (scritto da Angelo Mozzillo, edizioni Bacchilega Junior). I ragazzi stanno lavorando sulle foto della città messe a disposizione dalla famiglia del fotografo Carlomaria Corradin, aggiungendo al progetto anche un grande valore affettivo ed etico. I risultati saranno esposti in una mostra allestita presso la Chiesa del Torresino nel terzo weekend di maggio.

L’educazione alla lettura

L’autrice Federica Ortolan, presente al festival e alla conferenza stampa, ha messo in rilievo quanto sia essenziale la collaborazione tra agenzie educative: la famiglia, la scuola, la libreria, il Comune e i luoghi della città messi a disposizione della cittadinanza per raggiungere un obiettivo importante, l’educazione alla lettura, che si può davvero costruire insieme. La scrittrice Giorgia Guarienti, anch’essa tra le invitate alla manifestazione a maggio, ha ricordato il ruolo prezioso delle librerie indipendenti e quanto l’incontro con i primi libri possa rappresentare per bambini e ragazzi l’inizio di una grande storia d’amore.

Le prime anticipazioni

Marta Bracciale ha poi condiviso alcune ghiotte anticipazioni in arrivo dal 17 al 19 maggio: «Saremo molto presenti in tutta la città con più di venti autori e autrici. Abbiamo voluto valorizzare sia il nostro territorio, coinvolgendo autori e autrici della regione, sia avere un respiro internazionale, invitando grandi nomi europei». È prevista inoltre un’anteprima speciale giovedì 16 maggio con due rinomati ospiti internazionali: Colas Gutman e Marc Boutavant, autori della famosa serie Cane Puzzone, pubblicata da Terre di Mezzo e adorata dai bambini di 5-7 anni. L’altro grande scrittore oltreconfine che parteciperà al festival è Jean-Claude van Rijckeghem, autore di Testa di Ferro, dirompente romanzo storico per la fascia d’età Young Adult pubblicato in Italia dalla casa editrice di Monselice Camelozampa.

Il prossimo appuntamento per conoscere nuove rivelazioni e dettagli è a marzo, quando verrà diffusa la locandina ufficiale del festival, realizzata da uno degli illustratori più apprezzati della scena contemporanea, e altre sorprese in calendario saranno svelate.

CamminaMenti

CamminaMenti riflette già nella scelta del nome il legame tra la storia di Cittadella - l’unica città murata in Europa ad avere un camminamento di ronda medievale interamente percorribile - e il concetto di percorso, di cammino da fare insieme, in mezzo alle storie, ai libri, alle menti giovani che camminano verso il loro futuro. E aspira a diventare un punto di riferimento per la Regione, come è stato altrove per festival come Pordenonelegge in Friuli, nato come piccola iniziativa e ora rinomato e giunto alla sua venticinquesima edizione; o Mare di Libri a Rimini, l’unico festival in Italia interamente dedicato a e coordinato dagli adolescenti, giunto alla sua diciassettesima edizione.

Le organizzatrici

Lisa Fantinato, nata nel 1981, dopo aver gestito per anni una biblioteca comunale, lavora dal 2012 al 2016 alla libreria Galla 1880 di Vicenza occupandosi di letteratura per bambini e ragazzi. Nel 2017 fonda la Libreria Lester e Bob a Cittadella, punto di riferimento in città per le famiglie di bambini e ragazzi.

Marta Bracciale, nata nel 1986, è cofondatrice della libreria Limerick di Padova che ha gestito per quasi 6 anni, organizzando e promuovendo molteplici eventi per il quartiere e la città. Ora lavora per la casa editrice Camelozampa come redattrice e responsabile eventi, e occasionalmente con la casa editrice NNEditore, per cui è correttrice di bozze.

Il logo del Festival è realizzato da Roberto Lucarda.

Cittadella

Città murata di origine medievale, fondata nel 1220, le cui mura sono visitabili con una passeggiata panoramica a 15 metri d’altezza, un’esperienza unica di “Camminare nella Storia”. Cittadella ospita ogni anno un rinomato appuntamento con la Rievocazione Medievale, oltre a manifestazioni di spicco sul tutto il territorio regionale e nazionale (Cittadella dei Balocchi, Formaggi in Villa, Fiera Franca). Una città che unisce cultura e sport in una cornice paesaggistica incantevole.

Tutti gli eventi aperti al pubblico di CamminaMenti saranno a ingresso libero.

Per informazioni

info@festivalcamminamenti.it

Instagram/camminamenti.festival

Facebook/festivalCamminaMenti

https://www.festivalcamminamenti.it/

Foto articolo da comunicato stampa