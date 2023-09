La scelta del posto all’Auditorium Pollini e al Teatro Verdi deve essere effettuata contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento. Il posto o i posti selezionati rimarranno riservati per tutta la Stagione concertistica. Non potranno, inoltre, essere modificati o ceduti nel corso della Stagione stessa, salvo emergenze.

Tariffe particolarmente vantaggiose saranno dedicate ai giovani Under35 , ai quali sarà riservato un abbonamento a ciclo completo per un totale di euro 85 (euro 6,50 a concerto), e agli studenti del Conservatorio Pollini e UniPD che avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento completo alla tariffa speciale di euro 70 (poco più di euro 5 a concerto).

A partire da giovedì 14 settembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti presso il Ticket Office OPV (via Breda 17, Padova) con i seguenti orari:

Al via la campagna abbonamenti della 58^ Stagione concertistica OPV intitolata Peripezie!, firmata dal Direttore musicale e artistico OPV Marco Angius, che si svilupperà in 13 concerti con grandi interpreti dal 12 ottobre 2023 al 23 maggio 2024.

Al via la campagna abbonamenti OPV con tariffe speciali per Under 35 e studenti