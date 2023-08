CandleNight, sold out a Villa Bassi

Sold out e oltre 300 spettatori ieri sera a Villa Bassi Rathgeb, ad Abano, per assistere al concerto evento a lume di candela del noto saxofonista Flavio Sax Bordin. L’evento, che rientra nella programmazione estiva culturale della località termale, ha visto la partecipazione speciale anche della soprano internazionale padovana Stefania Miotto, del tenore veneziano Luca Minnelli. Flavio Bordin è divenuto celebre in tutta Italia per i suoi concerti sui tetti degli ospedali durante la fase pandemica, il lockdown. Lo show, che si è sviluppato in una ventina di canzoni di vario genere, è stato un omaggio alla storia della musica italiana e internazionale. Da Caruso a O sole mio, da Con te partirò a Rose rosse, passando per Viva la vida e il Nessun dorma, sono state due ore che hanno emozionato il pubblico accorso a Villa Bassi. Lo spettacolo, presentato da Linda Lodesani, ha visto esibirsi anche i ballerini Valentina Danieli, Dania Maniero e Raffaele De Angelis. Il “candlelight concert” è un evento unico nel suo genere, con lo scenario della villa che è stato illuminato da 500 candele che hanno saputo creare un’atmosfera magica, con musica e danze a lume di candela. Le riprese sono a cura di Davide Boggian, che ha anche curato la realizzazione del video lancio del prossimo festival del cinema di Venezia.