Capodanno Cinese, Padova festeggia l’anno del bue: tutti gli eventi in città

Torna, a cura dell'Istituto Confucio all'Università di Padova, la festa di primavera o Capodanno lunare, in Occidente generalmente nota al pubblico come Capodanno cinese, una delle più importanti e sentite festività tradizionali della Cina

L’Istituto Confucio all’Università di Padova anche quest’anno si fa promotore di un ventaglio di eventi culturali organizzati per i festeggiamenti del Capodanno Cinese, che si terranno totalmente in modalità telematica e accessibili a tutti, vista l’impossibilità derivata dal particolare momento storico, di organizzare le celebrazioni che sono divenute ormai una tradizione per la cittadinanza padovana. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con la Guangzhou University e patrocinati dall'Università degli Studi di Padova.

Importante tradizione cinese

Negli ultimi cinque anni, Padova ha avuto modo di conoscere e celebrare il Capodanno lunare, conosciuto in Occidente come Capodanno Cinese, che viene detto anche Festa di Primavera e quest’anno cade il 12 febbraio 2021. Si tratta della più importante festività della tradizione cinese.

L’anno del Bue

Questo 2021 si aprirà all'insegna del Bue, simbolo di abnegazione e diligenza nel lavoro, di pazienza, forza e testardaggine, con il significato di buon auspicio a lavorare sodo e con dedizione per poter poi vedere i risultati del proprio impegno sia fisico che mentale.

Le iniziative

In programma un concerto ben augurale della Guangzhou University School of Music and Dance Folk Orchestra, un mini-corso di dieci brevi lezioni dedicate alla pratica del Qigong, un galleria fotografia online dal titolo “Lo Yunnan, a sud delle nuvole” con scatti della Prof.ssa Lucia Chelotti e un ciclo di interventi su diversi aspetti della cultura cinese.

Programma

- venerdì 12 febbraio, ore 21 sul canale Youtube dell’Istituto Confucio all’Università di Padova: Concerto della Guangzhou University School of Music and Dance Folk Orchestra;

- mercoledì 17 febbraio ore 12 sul canale Youtube e sulla pagina Facebook dell’Istituto: prima lezione di un mini-corso dedicato alla pratica del Qigong, e in particolare del Ba Duan Jin. Seguiranno poi altre nove lezioni, tutti i mercoledì alla stessa ora. Il corso sarà tenuto dal Maestro Liu Yuwei della Weisong ASD, scuola di arti marziali cinesi di Pordenone;

- venerdì 19 febbraio fino al 19 marzo, in un'area dedicata all'interno del sito dell'Istituto, galleria fotografia online “Lo Yunnan, a sud delle nuvole”: gli scatti della Prof.ssa Chelotti mostreranno la ricchezza paesaggistica e umana di questa regione unica nel suo genere, dove, nonostante il passare del tempo, rimane forte l'attaccamento alle tradizioni e agli antichi costumi;

- giovedì 25 febbraio ore 17, sulle piattaforme GoogleMeet o Zoom dell’Istituto, primo incontro di un ciclo di interventi su diversi aspetti della cultura cinese:

25/02/2021 ore 17, “Le diverse etnie della Cina”, Prof.ssa Luisa Chelotti.

18/03/2021 ore 17, “Five Elements and our Well-being” – Dott. Zhao Rui

30/03/2021 ore 17, “I benefici del Taiji e del Qigong” – Maestra Wang Xiaohui dell’Associazione Health&Care A.P.S. e A.S.D. di Padova (Sono in corso di definizione due interventi relativi alla filosofia cinese).

Per informazioni

Istituto Confucio all'Università di Padova ?

telefono/whatsapp 049 8271286

email istituto.confucio@unipd.it

sito www.istitutoconfuciopadova.it

Facebook https://www.facebook.com/IstitutoConfucioUnip

https://www.istitutoconfuciopadova.it/new/?q=node/104