Carnevale 2023, tutti gli eventi in programma a Padova e provincia

Di seguito l'elenco degli eventi e iniziative in programma a Padova e provincia in occasione del Carnevale (in fase di costante aggiornamento):

Domenica 12 febbraio

Giovedì 16 febbraio

Sabato 18 febbraio

Domenica 19 febbraio

Martedì 21 febbraio

Sabato 25 febbraio