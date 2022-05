Castello Carrarese, Colasio: «Lo finiamo e lo inseriemo nel patrimonio Unesco di Urbs Picta»

«Chiunque arriverà dopo di noi, si troverà 15 milioni di euro a disposizione per il cantiere e una struttura di proprietà che cambierà il volto turistico di Padova. Vale 35 milioni di euro, sono vent'anni che io e il comitato Mura ci siamo dietro, quindi cercheremo di inserirla in Urbs Picta una volta ultimato il restauro». L'assessore alla cultura Andrea Colasio annuncia il "sogno" proprio dall'interno del castello, dove oggi 10 maggio ha fatto un po' da Cicerone per fare il punto dei lavori e dei progetti in vista dell’ormai imminente passaggio di proprietà. Manca solo il sigillo di Roma per far passare l'ex carcere nelle mani del Comune. Gli obiettivi generali dell’accordo sono la tutela e la manutenzione futura degli immobili e delle aree trasferite, la garanzia di una utilizzazione e fruizione pubblica del complesso con la realizzazione di attività sociali e culturali compatibili con la tutela del bene immobiliare, anche con la compartecipazione di soggetti privati. «Sarebbe bello nascesse una Fondazione Castello - chiude Colasio - perché questo luogo diventerà un punto di riferimento per tutta la città, ma soprattutto avrà un respiro internazionale tale da portare a Padova migliaia e migliaia di turisti».