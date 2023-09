Dopo quattro anni a Vo’ tornano i carri della festa dell’uva e del vino 

Domenica 17 settembre a Vo’ , il paese ai piedi dei Colli Euganei reso suo malgrado celebre dalla pandemia di Covid, si terrà un evento molto atteso a dal forte contenuto simbolico.

I carri della festa dell’uva

Prima del 2020, uno dei motivi per cui era conosciuto il paese erano i suoi carri della Festa dell’Uva. Carri allegorici movimentati meccanicamente e interamente ricoperti, centimetro per centimetro, da mosaici di chicchi d’uva. Per costruirli e farli sfilare a settembre, l’intera comunità del paese si mobilitava già a febbraio e già in primavera i capannoni delle aziende agricole si popolavano di carpentieri, falegnami e tantissimi volontari per la realizzazione di queste opere d’arte contadina. Nell’ultimo giorno della Festa dell’Uva e del Vino, nata settant’anni fa per festeggiare la vendemmia, i carri sfilavano per le vie del paese e venivano giudicati per eleggere il migliore di fronte a migliaia di persone.

L'evento

Questa tradizione è stata spazzata via prima dal Covid e poi dalla crisi economica, ma domenica alle 16, a distanza di quattro anni dall’ultima edizione, cinque grandi Carri di Vo’ torneranno a sfilare e a competere nella festa più attesa da tutto il comparti vitivinicolo dei Colli Euganei.

I gruppi che hanno costruito i carri sono: