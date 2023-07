Caseus Veneti, Italie, Mundi: tutto il meglio del comparto caseario in mostra a Piazzola

Prende forma il programma di Caseus 2023, il concorso dedicato alle grandi produzioni casearie DOP e alle piccole produzioni di fattoria, che si terrà il 30 settembre e il 1° ottobre a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

Già confermata la presenza di produttori provenienti da Polonia, Grecia, Ungheria e Slovacchia; come per la passata edizione il percorso Caseus Mundi offrirà ai visitatori l’occasione di incontrare, conoscere e assaggiare le produzioni casearie internazionali. Un vero e proprio viaggio del mondo caseario d’oltralpe di qualità.

Non mancheranno, inoltre, le grandi produzioni DOP italiane: Grana Padano, Asiago, Casatella Trevigiana, Provolone Valpadana, Monte Veronese, Piave, Montasio e Mozzarella STG; di quest’ultime i formaggi più meritevoli verranno premiati nella mattinata di sabato dal concorso Caseus Veneti. Si confronteranno, invece, con un concorso a loro dedicato le piccole produzioni di Fattoria che parteciperanno da tutta la Penisola e animeranno il percorso Caseus Italie.

Fittissimo il calendario di incontri tra visitatori e produttori, consorzi di tutela, chef, pizzaioli e cuochi contadini. Oltre cinquanta le degustazioni guidate durante le due giornate, nel giardino troverà spazio il mercatino dei prodotti tipici da tutta Italia e il mercatino dei caseifici e delle PPL del Veneto.

Sarà un vero e proprio emporio del gusto che vuole porre l’attenzione su un comparto regionale e nazionale che, non senza difficoltà, riesce a produrre eccellenze invidiate e copiate in tutto il mondo. Scopo dell’evento, infatti, valorizzare il prodotto Made in Italy e educare il consumatore ad una scelta consapevole.

Un evento nel quale Regione del Veneto e Aprolav (Associazione Produttori Latte della Regione Veneto) credono molto perché riferimento nella promozione di una cultura casearia di qualità, rinnovato a questo proposito l’ingresso gratuito per tutto il programma.

Per altre info https://caseusitaly.it/

Foto articolo da comunicato stampa