Sta per tornare Caseus a Piazzola con oltre 500 formaggi a Villa Contarini

Caseus ha tutte le carte in regola per diventare un evento di riferimento nel comparto caseario a livello nazionale grazie alla rinnovata offerta che triplica i percorsi e porta a Villa Contarini i migliori formaggi veneti, italiani e internazionali con un totale di 503 formaggi iscritti all’evento. La XVIII edizione di Caseus, promossa dalla Regione del Veneto e realizzata con la regia di Aprolav (Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto) e la collaborazione di tutti i Consorzi di tutela dei formaggi Dop del Veneto, si terrà sabato 1 e domenica 2 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta.

Tre percorsi distinti

Tante le novità dell’edizione 2022 con tre percorsi ben distinti che guideranno i visitatori: Caseus Veneti (dedicato ai formaggi regionali), Caseus Italiae (dedicato ai formaggi italiani, con produzioni anche da Sicilia e Sardegna) e Caseus Mundi (che per la prima volta ospita una selezione di produttori internazionali con prodotti caseari provenienti da Grecia, Slovacchia, Polonia, Germania, Ungheria e Ucraina).

Invariato il tradizionale concorso riservato ai formaggi veneti che, esposti come di consueto nella prestigiosa Sala delle Conchiglie, regaleranno un colpo d’occhio davvero sorprendente (395 i formaggi iscritti). Confermato, inoltre, il successo del Concorso dedicato ai Formaggi di Fattoria, un’iniziativa coordinata da ONAF che conta già 108 adesioni e presenterà al pubblico le piccolissime produzioni locali.

Giurati per un giorno

Decine saranno gli appuntamenti dedicati ai visitatori dove il gusto sarà protagonista: dalle degustazioni guidate e cooking show con i formaggi DOP e STG del Veneto accompagnati con i vini del Consorzio Asolo Prosecco, alla possibilità di diventare anche giurati per un giorno, iscrivendosi alla giuria popolare, che decreta i migliori formaggi tra quelli premiati dal Concorso Caseus Veneti.

Degustazioni

E ancora, le degustazioni di pizza con i formaggi DOP e STG del Veneto con i vini del Consorzio Prosecco DOC e, novità di quest’anno, l’area dedicata agli Agrichef di Campagna Amica, che porteranno ricette tipiche del nostro territorio legate alla tradizione casearia. A far da cornice un’intera area shop dedicata ai formaggi, oltre al mercatino di prodotti tipici che anima il parco della villa e attira l’attenzione di grandi e piccini con proposte per tutti i palati.

La cena solidale

Ad anticipare la manifestazione, la cena solidale che si terrà giovedì 29 settembre all’Agriturismo La Penisola a Campo San Martino (PD) il cui ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza (Info e prenotazioni: segreteria@caseusitaly.it).

Tante anche le iniziative che nel corso della kermesse dedicheranno l’attenzione anche alla Fondazione Lucia Guderzo e Life InsideOnlus.

Il Workshop internazionale

E non mancherà il Workshop internazionale, dedicato agli operatori del settore, dal titolo “Le strategie di adattamento degli allevatori da latte italiani ed europei alle crisi climatiche ed economiche del nuovo millennio” che anticiperà l’evento e si terrà venerdì 30 settembre presso Villa Contarini.

Ingresso gratutito

Caseus conferma, dunque, il proprio ruolo di riferimento nella promozione di una cultura casearia di qualità; per questo l’edizione 2022 rinnova per tutto il programma l’ingresso gratuito.

Il comparto in numeri

Il Veneto produce circa il 10% del latte nazionale

Consegna latte vaccino 2021: 1.218.163 tonnellate (13.056.756 le tonnellate di latte vaccino prodotto in Italia nel 2021).

Numero aziende venete 2021: 2.404 (24.868 le aziende produttrici di latte in Italia).

Forme DOP prodotte in Veneto 2021: 4.090.039, il 3,6% in più rispetto al 2020 (n.1.548.273 di Asiago DOP, n. 586.690 di Casatella Trevigiana DOP, n.810.634 di Grana Padano DOP, n.419.598 di Montasio DOP, n.114.495 di Monte Veronese DOP, n.295.456 di Piave DOP, n.314.893 di Provolone Valpadana DOP)

Le produzioni Dop della Regione Veneto hanno utilizzato 699.303 tonnellate di latte, il 57,4% della produzione totale regionale.

Info

Per altre info https://caseusitaly.it/

https://www.padovaoggi.it/eventi/caseus-veneti-formaggio-piazzola-sul-brenta-1-2-ottobre-2022.html