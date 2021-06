Castello festival: un'estate di spettacoli all'arena Live Geox di Padova

Tra le numerose rassegne organizzate a Padova negli ultimi anni, Castello Festival è indubbiamente un contenitore culturale d’eccellenza che è diventato negli anni un punto fermo della programmazione estiva cittadina.

Oltre 60mila spettatori

Spaziando dalla musica al teatro, dalla letteratura alla filosofia, dalla danza al musical, Castello Festival nelle 6 edizioni finora realizzate ha portato a Padova alcuni celebri artisti del panorama italiano e internazionale con la partecipazione di oltre 60mila spettatori.

La settina edizione cambia location

L’edizione 2021 - la settima del festival - si preannuncia ricca di novità sia dal punto di vista dei contenuti sia della location. La storica sede della programmazione estiva, il Castello Carrarese, è oggetto infatti di importanti lavori di restauro che lo trasformeranno in un polo museale del design di rilevanza internazionale. Ma Castello Festival non si ferma, anzi!

Unn grande parco

Grazie ad un’importante sinergia pubblico-privato il progetto troverà una nuova sede in uno dei luoghi più frequentati dal pubblico dello spettacolo dal vivo, l’Arena Live Geox, spazio adiacente al Gran Teatro Geox che per l’occasione verrà allestito con un grande palco, una platea da mille posti a sedere e numerosi servizi (dal parcheggio gratuito ai punti ristoro , dall’ area hospitality ai servizi igienici sanificati ) per assistere agli eventi in piena sicurezza.

Il programma

Il programma si preannuncia ricco di contenuti di elevato profilo culturale con alcuni nomi di fama nazionale e internazionale (su tutti Noa, Antonella Ruggiero, Fabio Concato, Paolo Fresu, Nick The Nightfly, Roy Paci, John Patitucci, Luciana Savignano, Massimo Cacciari e i rapper italiani Ernia e Rkomi) e al tempo stesso con una finestra dedicata ad alcune delle produzioni più interessanti degli artisti del territorio nell’ottica anche di favorire la ripartenza del settore dello spettacolo dal vivo con un’attenzione agli operatori e alle maestranze locali.

Le date

Il Festival – con un cartellone di 30 spettacoli dal 13 luglio al 15 settembre - è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Dettagli

La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale sarà della Scuola di Musica Gershwin che ha attivato per questo progetto un importante network con moltissime associazioni e operatori culturali del territorio come Veneto Jazz, Zed Live, Teatro Stabile del Veneto, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Padova Danza, Associazione Miles, Sugarpulp, Gaga Symphony Orchestra, Centro Servizi Volontariato e Plastic Free onlus.

Partner della rassegna Banca Patavina, Stylplex, Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa, Quadro Advertising, Giuriolo & Pandolfo Assicuratori e Hotel Crowne Plaza Padova.

Le prevendite sono già attive nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone e DYI Ticket).

