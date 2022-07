Castello Festival, Al di Meola chiude la prima parte della rassegna

Si torna alla comicità mercoledì 20 luglio con uno degli artisti più apprezzati della scena nazionale, Max Angioni.

Max Angioni

Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, approda in teatro con il suo nuovo spettacolo Miracolato, che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. La data di Padova rientra nell'attesissimo tour nazionale che lo porterà in scena in tutti i più importanti teatri, con uno spettacolo rivolto al pubblico di ogni età. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui Max racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo. La verve tipica della Stand-up Comedy accompagna, con ritmo serrato, i diversi quadri del racconto in cui Max torna a stupire con il tema dei miracoli, con cui e? diventato celebre. Biglietti a partire da 20 euro (diritti di prevendita esclusi), prevendita TicketOne (punti vendita e online). Informazioni segreteria@dalvivoeventi.it

Al Di Meola

Giovedì 21 luglio sarà la volta di Al Di Meola, uno dei migliori chitarristi del nostro tempo, pioniere della fusione tra world music, rock e jazz. La sua costante attrazione per i ritmi sincopati, combinati con melodie appassionate e armonie sofisticate, gli ha fruttato, nel corso di una carriera che ha attraversato quattro decenni, gli encomi della critica mondiale, quattro album d'oro, due album di platino, oltre sei milioni di vendite discografiche in tutto il mondo e vari altri premi, tra cui Grammy nomination e Awards. Nel nuovo tour europeo, per un evento firmato Veneto Jazz, sarà in scena con il maestro di tabla Amit Kavthekar e il batterista e percussionista Richie Morales. Nel programma luoghi mai esplorati dall’artista, con arrangiamenti di brani di Piazzolla, Lennon e McCartney e un tributo speciale a Chick Corea. Biglietti a partire da 27 euro (diritti di prevendita esclusi). Prevendite sul circuito Ticketone.

La chiusura della prima parte di Castello Festival sarà affidata come di consueto all'opera lirica, con la rappresentazione del Rigoletto di Giuseppe Verdi che vedrà sul palco di piazza Eremitani giovedì 28 luglio l'Orchestra di Padova e del Veneto e il Coro Lirico Veneto diretti dal M° Nicola Simoni per la regia di Giuseppe Emiliani. Prevendite presso Teatro Verdi e su www.teatrostabileveneto.it. La seconda parte di programmazione vedrà protagonista il teatro giardino di Palazzo Zuckermann che ospiterà ben 12 spettacoli dal 26 agosto al 9 settembre.