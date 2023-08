Castello Festival, una settimana di "prime"

Una prima assoluta mercoledì 30 agosto per Castello Festival. Un’interpretazione filosofica della musica dei Rolling Stones per far comprendere in che modo il gruppo sia riuscito a sviluppare in forma assolutamente originale la matrice blues da cui sarebbe sorta tutta la musica moderna. L’incontro-evento in collaborazione con Associazione Filosofia di Vita, vedrà dialogare tra il filosofo e compositore Massimo Donà, accompagnato dal musicista e polistrumentista Stefano Olivato. Una musica costruita intorno ai riff ossessivi e trascinanti elaborati da Keith Richards, sulla scia del blues di Chicago. Una musica spiralica, incantatoria, capace di generare un flusso irresistibile all’insegna della pura immediatezza. Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti (www.castellofestivalpadova.eventbrite.com). All’ingresso verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno del progetto (consigliato €5).

Giovedì 31 agosto torna la musica con la proposta dell’Orchestra di Padova e del Veneto «Echi viennesi di fine estate» con un repertorio della seconda metà del ’700 e prima metà dell’800 che risuonerà attraverso alcune tra le più celebri pagine musicali di quel tempo. Il Concerto per clarinetto K 622 è una delle ultime opere strumentali di Wolfgang Amadeus Mozart; fra i tre movimenti che lo costituiscono, l’Adagio, dal canto sublime e commosso, è senz’altro il più noto al grande pubblico, anche grazie all’uso frequente che ne hanno fatto numerosi registi del grande schermo. Solista Luca Lucchetta, primo clarinetto OPV, da tempo considerato uno dei principali clarinettisti italiani. La terza Sinfonia di Schubert si distingue per agilità, brio, e per il ritmo scintillante e impetuoso che evoca toni quasi rossiniani. Per l’occasione, l’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta da Wolfram Christ, storica Prima Viola dei Berliner Philharmoniker, molto apprezzato come direttore d’orchestra che incarna la sincerità e l’integrità musicale, e lodato per le sue interpretazioni coinvolgenti e al tempo minuziose. Biglietto unico 10 euro (diritti di prevendita esclusi); Ridotto 8 euro (riduzione per abbonati alla Stagione Concertistica OPV, soci Amici OPV, possessori di OPVcard, under 18 e over 65). Prevendite da Gabbia Dischi (via Dante 8, Padova).

Ad accogliere settembre uno spettacolo di danza, prima regionale e unica data in Veneto, che vede mescolati diversi stili dalla danza moderna alle danze urbane con vari momenti di contaminazione per raccontare l'orrore della guerra dal punto di vista dei civili, delle persone. Lo spettacolo Andiamo (!) della compagnia De Anima è in calendario venerdì 1 settembre in collaborazione con Dance4Fun Hip Hop School. La guerra irrompe nella loro serenità, vengono corrotti i valori. Il nome dello spettacolo ha un duplice significato: da un lato palesa la forza d’animo del civile, la sua voglia di combattere e di scendere con i suoi strumenti in battaglia, dall’altro, però, significa anche “andiamocene, la guerra ci sta privando la nostra terra, le nostre radici, ci priva di noi stessi, non ha senso rimanere qui”. Lo spettacolo racconta la guerra e lo fa attraverso una storia. Guerra e umanità sono letteralmente due persone che dialogano, si guardano e si toccano, specchiandosi una negli occhi dell’altra. Biglietto unico 20 euro (diritti di prevendita esclusi). Prevendite da Gabbia Dischi (via Dante 8, Padova); Dance4Fun (via Scuole 5, Padova) e nel Circuito Vivaticket (punti vendita e online).

La tromba, un barattolo e una scacchiera: tre indizi per raccontare Ennio Morricone. Inizierà così l’incontro tra parole e musica che si terrà di sabato 2 settembre 2023, ore 21:15. La musicologa Angela Forin e il compositore e polistrumentista Gian-Luca Zoccatelli omaggiano la storia di uno dei più geniali compositori del nostro tempo. Ennio Morricone non ha bisogno di presentazioni: è universalmente considerato uno dei massimi autori di musica per film. Non solo Maestro di colonne sonore indimenticabili, ma soprattutto un grande comunicatore tra immagine e suono. In un incontro tra parole e musica, Angela Forin e Gian-Luca Zoccatelli racconteranno un artista complesso e ricco di sfaccettature. Un musicista votato alla sperimentazione, un compositore senza frontiere capace di portare la sua visione colta della musica anche nella travolgente immediatezza della musica Pop, che rappresenta per Gian-Luca Zoccatelli una fonte di ispirazione importante. Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (www.castellofestivalpadova.eventbrite.com).

Un evento speciale, ad ingresso gratuito, in occasione della giornata dedicata al Volontariato come Patrimonio dell’Umanità, Protagonista, domenica 3 settembre, un progetto artistico che segna una traccia di continuità nel movimento delle orchestre multietniche. Un ensemble, ribattezzato Orchestra Radiomondo, composto da otto artisti di quattro diverse nazionalità, artisti stranieri residenti in Italia e italiani che vantano importanti esperienze musicali a livello internazionale. Una miscela di Africa, Europa e Centro/Sud America nata con l'obiettivo di creare attraverso la musica un ambiente aperto al dialogo dove grazie al linguaggio universale che le appartiene si creino i presupposti per uno scambio proficuo di esperienze tra persone appartenenti a culture differenti. Direttore artistico del progetto il sassofonista padovano Maurizio Camardi, da sempre attento alle contaminazioni artistiche con atmosfere e sonorità prese a prestito da musiche di varie parti del mondo. Radiomondo è una finestra aperta a ritmi, melodie e timbri che ci portano in un ideale viaggio dove la musica abbatte frontiere e confini geografici e sonori.nUn ensemble che è un incontro di grandi personalità con solisti di spicco come la splendida voce dell’italo-brasiliana Lara Monteiro Cavalli e le percussioni cubane di Ernesttico (già a fianco di Jovanotti, Pino Daniele e Pat Metheny). Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (www.castellofestivalpadova.eventbrite.com). Tutti gli spettacoli di Castello Festival hanno come orario di inizio le 21:15. Il programma completo e le modalità di partecipazione agli spettacoli sono disponibili sul sito ufficiale www.castellofestival.it e sulla pagina facebook Castellofestivalpadova. Biglietti disponibili nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketone, Ticketmaster) o al botteghino la sera degli spettacoli.