Dal Castello di San Pelagio al Catajo, aprono nella Giornata delle Ville Venete 70 gioielli architettonici

Nel weekend del 21 e 22 ottobre, verranno aperti i cancelli di 70 gioielli architettonici del Veneto e, in parte, del Friuli. E' la seconda edizione della “Giornata delle Ville Venete” promossa dall’Associazione Ville Venete (AVV) presieduta dalla principessa Isabella Collalto de Croy? in collaborazione e grazie al sostegno di IRVV Istituto Regionale Ville Venete presieduto dal prof. Amerigo Restucci. La giornata vede schierata oltre 70 ville sparse tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia con oltre 120 esperienze proposte al pubblico e suddivise secondo le categorie: Heritage (visita al patrimonio culturale); Green (attivita? outdoor legate al tema della sostenibilita?); Family (esperienze pensate per la famiglia); Wine and Food (degustazioni); Dream (soggiorni) GenZ (scuole), Well being (benessere).

Luoghi ricchi di storia e bellezza, diventate ricercate mete turistiche, dove sempre più di frequente si organizzano visite ed eventi. Una tendenza alla quale vengono dedicati studi e convegni come quello previsto sabato 21 ottobre a Vidor, nel trevigiano: si discuterà del passato delle ville venete come fonte d'ispirazione per nuove strategie di promozione e valorizzazione del patrimonio architettonico. Nel padovano parliamo di gioielli come Villa Giovannelli, Villa Giusti, Villa Pesavento, Villa Molin, Villa Roberti, il Castello di San Pelagio, Villa Selvatico e altri ancora.