Manca pochissimo ormai, tutto pronto per “Emozioni sotto le stelle” a Villa dei Vesovi il 1 luglio 2024

Promuovere il territorio attraverso le eccellenze enogastronomiche. Giovedì 4 luglio, nel meraviglioso scenario di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, ritorna “Emozioni sotto le stelle in Villa dei Vescovi”, l’attesa cena evento che ormai caratterizza l’estate in uno degli angoli più magici dei Colli Euganei, per far rivivere tutte le magie dei sapori, dei gusti e dell’arte del convivio di questa terra.

Le creazioni gastronomiche

Risotranti e cantine

L'evento

L’evento è curato come sempre dalle Tavole Tauriliane di Torreglia, l’associazione di ristoratori che da anni mette in scena eventi di grandissimo successo. Nelle postazioni di cucina attrezzate per l’occasione, all’interno del cortile cinquecentesco di Villa dei Vescovi, gli chef patron dei ristoranti dell’associazione, prepareranno irresistibili creazioni gastronomiche per soddisfare anche i palati più esigenti, nel segno della tradizione gastronomica Euganea, condita con la giusta dose di creatività, per accompagnare l’ospite in un viaggio ideale che lo farà accomodare, postazione dopo postazione, in ogni ristorante dei nove presenti.I nove ristoranti che prenderanno parte all’evento saranno: Antica Trattoria Antenore, Enotrattoria Serafino, La Cantinetta, Antica Trattoria Ballotta, La Tavolozza Trattoria, Trattoria Al Pirio-da Giona, Antica Trattoria Taparo, Ristorante Afazenda, Trattoria La Griglia.Ad accompagnare i piatti ideati per la serata da ogni singola brigata, i vini di sei cantine: Filó delle vigne, Quota 101, Abbazia di Praglia, Barollo, Agostino Vicentini, Montesantoccio.

La cena evento prenderà il via alle 20 e avrà un costo complessivo di 80 euro a persona. È obbligatoria la prenotazione e vi saranno a disposizione due parcheggi: quello di piazza Mercato con bus navetta gratuito e quello adiacente al cimitero. Durante la serata ci sarà anche intrattenimento musicale con il duo Gilbert Chellin-Gianni Latrofa, che proporranno musica swing, bassa nova, pop, cantautorato italiano. Giswing è un live music show nato dall'incontro casuale di due artisti che hanno la stessa passione per la musica italiana ritmata d'autore: Gilbert (cantante-crooner e show-man) e Gianni Gei (piano-tastierista e live-electro-dj). La fusione di queste esperienze crea sonorità nuove e talvolta improvvisate, in cui il classico del piano e voce si fonde all'elettronica dei computer e dei sintetizzatori.