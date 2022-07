"L'ape in vigna", cena tra i filari dell’agriturismo "l'Alveare" a Vo’

Articolo in aggiornamento:

Ritorna a grande richiesta "L'ape in vigna" per vivere un’esperienza unica, cenando al tramonto, tra i vigneti dell’azienda "l'Alveare", immersi nel verde del Parco dei Colli Euganei e gustando le prelibatezze dell'agriturismo in abbinamento ai vini della nostra cantina.

Dove e quando

Appuntamenti l’8 luglio, il 29 luglio e il 10 agosto.

Per prenotare un tavolo si deve chiamare lo 0499940485.

Come conferma l’azienda, seguiranno informazioni sul format delle serate, menu e prezzi.

Agriturismo "l'Alveare"

Via Bagnara Alta 641, Vo, Italy

Info web

https://www.facebook.com/AgriturismolAlveare