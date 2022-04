Tornano per il sesto anno le "Cene in Vigna" sui Colli Euganei

Torna uno degli eventi di maggior successo durante l’estate patavina. Le cene tra i filari delle cantine dei colli Euganei per il sesto anno propongono ben nove tappe alla scoperta di realtà eccellenti che nel territorio della provincia di Padova non mancano.

Le carte vincenti

Il binomio vincente è la combinazione tra atmosfera e qualità. La natura incornicia con il suo abbraccio rigoglioso e magico queste serate all’aria aperta tra i vigneti, esaltando ciò che la natura stessa mette a disposizione. La passione dei produttori locali porta in tavola rinomate eccellenze gastronomiche e pregiate produzioni vinicole. Ai fornelli ci sarà Isabella Guariento in veste di Chef ufficiale e di certo non mancherà di stupire con i suoi menù ideati per accompagnare ed esaltare la territorialità in tavola.

Il nuovo calendario per la stagione estiva 2022.

Cantine, aziende del settore enogastronomico e cene tematiche per valorizzare i prodotti del territorio. Gusto, convivialità e relazione; chiacchiere leggere, emozioni tra amici (vecchi e nuovi), locations esclusive ecco tutto il programma da giugno ad agosto di “Finestra sui Colli: Cene in Vigna sugli Euganei”.

65 euro - (capienza massima 70 persone) - dalle ore 19

Situata in uno dei punti panoramici più suggestivi di Vo’ Euganeo. La Cantina Vigna Roda ci delizierà con un tramonto impareggiabile, una visita alla Cantina e al panoramico podere dell’Azienda Vitivinicola. Per una food immersion tra le vigne, tra i colori e i sapori, nell’armonia scenografica della natura che si lega al gusto delle produzioni vitivinicole dell’Azienda.

65 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19:30

Sui Colli Euganei, a Torreglia, una tenuta immersa nella natura. L’azienda Quota 101 da poco più di dieci anni ha deciso di esaltare l’essenza di un luogo, dove il vino si faceva da sempre, nell’assoluto rispetto del territorio e dell’ambiente. Potrete apprezzare la biodiversità del territorio che arricchisce i prodotti di questa cantina in abbinata ai suoi ambienti curati, attenti al comfort e al rispetto dell’ambiente per una cena all’insegna dell’innovazione intelligente e dei gusti biologici.

60 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Da più di cento anni un’Azienda impegnata nella trasformazione dell’uva in vino, forte della tecnologia ma rispettosa dell’antica tradizione, alla continua ricerca della massima espressione territoriale. Una location esclusiva per vivere il magico periodo estivo attorniati dai profumi dei Colli e la passione di questi produttori per la loro rigogliosa terra.

75 euro - (massimo 60 persone) - dalle ore 19

Cantina Vignalta, località Arquà Petrarca, appena sotto la terrazza naturale panoramica del Pianoro del Mottolone. Un patrimonio viticolo articolato da nord a sud, lungo i principali terroir dei Colli. Vini pluripremiati sorseggiati lasciando correre lo sguardo e l’immaginazione, rimirando un tramonto da favola, con uno swing di sottofondo che accompagnerà una cena fatta di eccellenze.

9 luglio - Cena in Vigna a Monte Fasolo

70 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

La Fattoria Monte Fasolo si trova nella parte meridionale dei Colli Euganei - a Cinto Euganeo - e si distingue per essere l’azienda vitivinicola privata più estesa della zona con oltre 120 ettari di cui 60 coltivati a vigneto. I vini hanno raggiunto notevoli risultati nei concorsi nazionali ed internazionali, esaltando le grandi potenzialità del nostro territorio, esprimendo grande identità. L’azienda agricola si trova in un punto panoramico dal quale godere di una veduta mozziafiato, sopratutto sul calare del giorno; motivo per il quale Monte Fasolo è una meta gettonata da chi ama percorrere i sentieri dei Colli Euganei.

65 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Sul limitare orientale dei Colli Euganei nel Comune di Due Carrare, una bianca Villa Veneta “La Mincana”, immersa nei vigneti che la circondano. Produzioni di eccellenza legate anche all’antica tradizione viticola, da nuovi impianti ma preservando gelosamente anche Vecchi Vigneti. La tradizione del “C’era una volta” che impreziosisce l’esperienza di gusto tra i filari dell’Azienda.

70 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Una grande cantina sottomonte, in una terra ricca di storia e di carattere. Appena sopra i vigneti più alti e panoramici, al margine dei boschi del Monte Venda, è allestito un teatro naturale con un palco in larice, ideale per vivere un’esperienza tra terra e cielo, ammirando le stelle facendosi cullare dal gusto.

60 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Una proprietà coltivata a vigneto in agricoltura biologica che si estende all’interno del comune di Selvazzano Dentro ai piedi della cinquecentesca villa Emo Capodilista. Rispetto per l’ambiente, vinificazione e lavorazioni attente, quasi “artigianali”, a contatto la terra e con la vigna. Sarà un’occasione che esalterà la conoscenza della produzione e la coscienza del consumo di un cibo naturalmente buono, come i vini di Ca’ della Vigna.

60 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19

Un angolo di Mediterraneo in terraferma, tra i filari del piccolo e curato vigneto dell’Azienda vitivinicola. Una suggestiva location circondata da una cava del monte Cecilia, tra Baone e Valle San Giorgio. Vini fini ed eleganti, innovativi nel gusto e tradizionali nella tecnica. Ci caleremo in un clima unconventional, semplice e casuale, tipicamente bohemien, hippie-chic, per un connubio cielo-terra-gusto davvero “esplorativo”.

Sicurezza

Cena in Vigna è un’esperienza all’aperto che merita di essere vissuta senza preoccupazioni, in tutta sicurezza. Seguiranno tutte le indicazioni per offrire una serata tranquilla e piacevole. Per visionare e prenotare la vostra esperienza vi basta cliccare sul titolo della cena che più vi ispira e potrete prenotare già il vostro tavolo. Godetevi l’Esperienza con noi!

