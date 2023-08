Che pienone alla Sagra del Sorriso

SI conclude come da tradizione nella serata di Ferragosto la tradizionale sagra del Sorriso giunta alla sua 52esima edizione. Dalla serata di apertura, l'11 agosto scorso, ogni sera si è registrato il pienone. Il tradizionale stand gastronomico, in cui gustare i noti piatti tradizionali di carne e di pesce preparati con prodotti di qualità e tanta passione dagli esperti volontari. Se è il cibo a farla da padrone, non mancano anche le tante iniziative e giochi pensati e organizzati per coinvolgere tutti, di ogni età.