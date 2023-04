Tre appuntamenti in tre realtà iconiche: torna lo Chic Nic, ecco dove e quando

Alla (ri)scoperta di tre realtà iconiche della cultura, architettura e storia del Veneto grazie ad una proposta decisamente nuova, di grande impatto emotivo e dedicato alle famiglie: tutto questo è Chic Nic ovvero la rivisitazione in chiave moderna del tradizionale Picnic in questo caso ospitato negli scenografici parchi di importanti dimore venete, con l’intento di valorizzare i sapori autentici di oggi e di un tempo. Insomma una esperienza unica, dal nome intrigante e rivolta a tutta la famiglia.

Quando e dove

Il calendario degli appuntamenti previsti dall’organizzazione di Superfly Lab: si parte il prossimo lunedì di Pasquetta (10 aprile) a Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta, nella “Versailles italiana” capolavoro del barocco cinquecentesco con uno splendido parco di oltre 40 ettari; per proseguire il 14 maggio a Villa dei Vescovi, a Luvigliano di Torreglia, nell’antica dimora rinascimentale tutelata dal FAI, situata nel cuore del Parco dei Colli Euganei e caratterizzata da un brolo che riporta i visitatori indietro nel tempo e chiudere il 2-3 settembre al Castello di Este, cornice medievale le cui mura custodiscono splendidi giardini all'italiana sede di importanti eventi del territorio.

La presentazione

La presentazione ufficiale di Chic Nic 2023 è stata ospitata il 6 aprile a Villa dei Vescovi presenti, tra gli altri, Luciano Sandonà (presidente 1.a commissione legislativa Consiglio regionale del Veneto), Daniele Canella (vice presidente della Provincia di Padova), Resy Bettin (Vice sindaco del Comune di Torreglia), Andrea Quadrella (assessore del Comune di Este), Umberto Carraro (Presidente Consorzio Terme Colli Marketing) e Giovanni Taliana (Direttore relazioni esterne Despar). A fare gli onori di casa l’organizzatore Andrea Tonello (Superfly Lab) e Alessandro Armani (direttore Villa de Vescovi).

Le peculiarità

Come è stato spiegato da Tonello il format dei tre appuntamenti di Chic Nic è identico e offre la possibilità di partecipare a degustazioni enogastronomiche, mercatini di vintage e design, artigianato locale ed eco-sostenibile, workshop dedicati al benessere e alla natura, laboratori per bambini e attività pet friendly per amici a 4 zampe e con la chicca di poter scoprire dall’alto i tre beni storici del Veneto grazie con un inconsueto volo in mongolfiera e nel pieno rispetto ambientale.

Le mille sfaccettature

Chic Nic è insomma un prototipo di festival territoriale dalle mille sfaccettature con attività gratuite dedicate al benessere, concerti live e dj set, di artigianato & vintage con espositori locali e nazionali, degustazioni, area relax, aperitivi e street food gourmet. La manifestazione strizza l’occhio sia ai giovani e sia alle famiglie con articolate proposte: HANDMADE & VINTAGE MARKET: espositori, artisti, abbigliamento di seconda mano, accessori e creazioni green, tra arte, creatività ed artigianalità; LIVE MUSIC e Dj Set: un’intera giornata con guest e artisti on stage; AREA DRINK: aperitivi e cocktail botanici, birre artigianali, vini vulcanici, kombucha e molto altro; AREA TASTING: degustazioni di vini e tè; AREA RELAX: un salotto all’aria aperta interamente allestito in pieno stile provenzale e decò; AREA FOOD: tante proposte di cibo da passeggio per soddisfare tutti i palati e un villaggio Fish & Chic dedicato alle prelibatezze del nostro mare; ATTIVITÀ WELLNESS GRATUITE: un’area relax immersa nella natura dedicata a laboratori gratuiti di yoga e ai bagni di suoni; AREA BAMBINI: giochi di una volta che stimolano la fantasia e il divertimento dei più piccoli durante tutta la giornata, letture animate su prenotazione gratuita, Isola dei Disegni, laboratori musicali; AREA PETS: attività di educazione cinofila e divertenti esercizi per cani e padroni; AREA BEAUTY: acconciature, trucco e temporary tattoo personalizzati per creare il look perfetto per Chic Nic. E come detto GIRO IN MONGOLFIERA con l’sperienza unica di godersi la meravigliosa vista dall’alto delle dimore storiche e dei relativi parchi.

La promozione turistica

Soddisfazione per la formula di Chic Nic è stata espressa, con varie sfumature, dai rappresentanti territoriali. Comune anche l’auspicio che l’evento possa divenire un appuntamento di caratura nazionale e trasformarsi quindi in un significativo momento di promozione turistica per il territorio padovano ed in particolare per le tre le località direttamente coinvolte.

È un’occasione

A sintetizzare il valore Chic Nic è stato Giovanni Taliana: «Chic-Nic rappresenta un’occasione davvero unica per valorizzare i gioielli artistici e le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, obiettivi che anche noi di Aspiag Service Despar ci impegniamo ogni giorno a perseguire nelle nostre attività. Occasioni come Chic-Nic, dove saremo presenti con laboratori e degustazioni dei prodotti di eccellenza, sono una modalità concreta per promuovere il nostro impegno a sostenere la passione, la cultura e le capacità dell’artigianato enogastronomico locale, ma anche l’economia dei territori che ci ospitano».

Dettagli

Chic Nic è a cura di Associazione Culturale Vintage Factory e prodotto da Superfly Lab in collaborazione con Parco della Musica, il patrocinio di Regione Veneto e dei tre Comuni ospitanti.

