Il primo Chic Nic nel suggestivo parco termale della seicentesca e ritrovata Villa Selvatico

Domenica 5 maggio, Villa Selvatico di Battaglia Terme (PD) si prepara ad accogliere per la prima volta nel suo giardino termale un nuovo appuntamento di Chic Nic.

L’occasione perfetta per trascorrere una giornata di divertimento all’aria aperta e in compagnia in alcuni dei patrimoni più belli del territorio.

Villa Selvatico

Villa Selvatico, ritrovata dimora seicentesca di ispirazione palladiana immersa nel Parco dei Colli Euganei, ospiterà attività e relax in un grande salotto all’aria aperta allestito in stile provenzale e bohémien.

Una maestosa scalinata di 144 gradini permette ai visitatori di accedere dal parco alla terrazza panoramica e godersi una vista mozzafiato.

Un giardino di oltre 10 ettari che ospita piante secolari, ombrosi boschetti e laghetti termali sarà lo scenario dove potersi rilassare coccolati da un raffinato sottofondo musicale e ballare con il dj set all’ora dell’aperitivo.

Chic Nic

Chic Nic è l’appuntamento più amato dal grande pubblico che rivisita il tradizionale pic nic di primavera portandolo nei parchi delle più importanti ville venete, valorizzando i sapori autentici di oggi e di un tempo.

Durante l’evento il sarà possibile partecipare a degustazioni, fare acquisti nel mercatino dedicato a vintage, artigianato locale e design, workshop dedicati al benessere e alla creatività, laboratori per bambini e attività per amici a 4 zampe.

Villa Selvatico si trova a Battaglia Terme, a pochi km da Padova, immersa nel meraviglioso Parco Regionale dei Colli Euganei.

La Villa domina il paesaggio dal Colle di Sant’Elena, un'area nota per le proprietà delle acque termali che qui sgorgano spontaneamente. La grotta di Sant’Elena fu frequentata anche da illustri personaggi tra cui il poeta Francesco Petrarca, il filosofo Michel de Montaigne e lo scrittore francese Stendhal.

Il programma

Una giornata con attività gratuite per grandi e piccoli, dj set, market vintage e artigianato, degustazioni, area relax, aperitivi e street food gourmet.

HANDMADE & VINTAGE MARKET : espositori, artisti, abbigliamento vintage, accessori e creazioni green tra arte, creatività ed artigianalità

: espositori, artisti, abbigliamento vintage, accessori e creazioni green tra arte, creatività ed artigianalità MUSIC e DJ SET : un’intera giornata di musica, con l’esclusivo showcase di La Terrasse

: un’intera giornata di musica, con l’esclusivo showcase di La Terrasse AREA DRINK : aperitivi e cocktail, birre artigianali, vini del territorio e molto altro

: aperitivi e cocktail, birre artigianali, vini del territorio e molto altro AREA TASTING : degustazione di vini di produzione di Villa Selvatico (su prenotazione gratuita)

: degustazione di vini di produzione di Villa Selvatico (su prenotazione gratuita) AREA RELAX : un salotto all’aria aperta nel grande parco interamente allestito in pieno stile provenzale e deco’

: un salotto all’aria aperta nel grande parco interamente allestito in pieno stile provenzale e deco’ AREA FOOD : food truck con tante proposte di cibo da passeggio per soddisfare tutti i palati

: food truck con tante proposte di cibo da passeggio per soddisfare tutti i palati ATTIVITÀ WELLNESS : laboratori gratuiti di yoga e bagni di suoni immersi nel bosco (su prenotazione gratuita)

: laboratori gratuiti di yoga e bagni di suoni immersi nel bosco (su prenotazione gratuita) AREA KIDS : laboratori creativi che stimolano la fantasia dei più piccoli (su prenotazione gratuita)

: laboratori creativi che stimolano la fantasia dei più piccoli (su prenotazione gratuita) AREA GIOCHI DI UNA VOLTA ispirati ai Luna Park Vintage, per il divertimento di grandi e piccini

ispirati ai Luna Park Vintage, per il divertimento di grandi e piccini AREA PETS: attività per amici a quattro zampe e padroni (libere e su prenotazione gratuita).

Programma e iscrizione alle attività gratuite disponibile su www.chicnic.org/programma-selvatico-2024/

Biglietti

La prevendita online è disponibile sul sito web dell’evento: https://www.chicnic.org/biglietti/

Ingresso intero online: 9 euro + diritti di prevendita

Ingresso gratuito: possono partecipare a Chic Nic gratuitamente senza necessità di biglietto:

Bambini sotto i 12 anni,

Disabili (l’ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori).

Maltempo

In caso di maltempo l’evento sarà annullato e i biglietti acquistati rimborsati.

L’evento è a cura di Associazione Culturale Vintage Factory, prodotto da Superfly Lab con il patrocinio di Regione del Veneto e del Comune di Battaglia Terme.

Chic Nic è sostenuto da partner di rilievo che si inseriscono nel programma sostenendo la kermesse creando contenuti e attività da offrire gratuitamente al grande pubblico.

Tra questi: Peroni Nastro Azzurro, Move Autoteam, First Fit.

Press Partner: Q&B Grafiche.

Media Partner: Radio Company e Radio 80.

ILLUSTRAZIONE by hellobea - www.hellobea.com

Evento organizzato da: Superfly Lab e Villa Selvatico

Info web

Novità, aggiornamenti e dettagli relativi all’evento sono sempre disponibili sul sito web di Chic Nic e sui canali social.

Foto articolo da comunicato stampa