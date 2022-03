Cittadellascolta "E uscimmo a riveder le stelle", tutti gli incontri al patronato Pio X di Cittadella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nuovo ciclo di incontri di Cittadellascolta. Dopo due anni di sospensione di questa iniziativa a causa della pandemia, si riprendono gli incontri organizzati dal Vicariato delle Dieci Chiese di Cittadella e dalla Diocesi di Padova. Il tema che verrà affrontato sarà quello relativo alla ricostruzione dopo la pandemia ed il titolo proposto è: “e uscimmo a riveder le stelle”.

La memoria di quanto è avvenuto durante la pandemia pone domande con le quali confrontarsi per riuscire a scegliere l’oggi ed il domani che vogliamo. Soltanto facendo memoria, analizzando quanto accaduto, rileggendo gli errori commessi ed evidenziando le decisioni corrette è possibile superare il momento di crisi per costruire il “nuovo” che ci aspetta. Ci aiuteranno in questo viaggio alcuni relatori particolarmente autorevoli e ben noti alle Comunità locali per l’attività svolta nei rispettivi campi di competenza.

