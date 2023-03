“Il clan delle vedove”, ancora un sold-out per la rassegna Rec.Itando

Chi dice che il teatro è morto non è mai venuto a una delle serate della rassegna teatrale di Rec.Itando Acting Studio. Dei quattro spettacoli fino ad oggi rappresentati nel 2023, ben due hanno registrato il sold out, con altrettante repliche anch’esse da tutto esaurito. Ai successi di pubblico della rassegna si aggiunge un terzo spettacolo, il prossimo, che ha già raggiunto la massima capienza della sala con le prenotazioni arrivate. Si tratta de Il clan delle vedove, sul palco di Rec.Itando sabato 4 marzo alle 21; purtroppo, per pregressi impegni della compagnia, non è stato possibile fissare una replica a stretto giro di posta, ma la direzione si prefigge di organizzare una seconda rappresentazione non appena sarà possibile.

La tragicommedia messa in scena dalla compagnia Jonathan's propone una visione scanzonata ma profonda delle viziate dinamiche di una coppia “allargata”, che va oltre la gelosia e costruisce rapporti inaspettati fra i suoi membri.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali.

Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

Ultimo spettaacolo l'11 marzo

Lo spettacolo che seguirà a Il clan delle vedove, l’ultimo attualmente programmato per la rassegna Rec.itando, andrà in scena sabato 11 marzo con A calcare il palco l’attore Zeno Cavalla, nel suo Quando si poteva viaggiare.

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito www.recitando.it

Per contatti, richieste e prenotazioni: segreteria@recitando.it

Info web

https://recitando.it/eventi/

