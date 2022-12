“Dai Colli all’Adige, un territorio tutto da vivere”: ecco come vivere e scoprire la provincia di Padova

Fine anno è tempo di bilanci anche per il progetto “Dai Colli all’Adige, un territorio tutto da vivere” e delle tante iniziative che nel corso del 2022 sono state realizzate con l’obiettivo di potenziare il sistema di promozione del territorio attivato dal GAL Patavino a partire dal 2018, con un’importante novità: mettere in dialogo per la prima volta le risorse turistiche, culturali e paesaggistiche dell’area con il tessuto produttivo, il pubblico con il privato.

A fare da filo conduttore del progetto - ideato per la promozione coordinata dei Distretti del commercio e delle eccellenze enogastronomiche dei Comuni dell’area dei Colli Euganei e della Bassa Padovana, promosso dal GAL Patavino in collaborazione con le Associazioni di categoria e sostenuto dalla Camera di Commercio di Padova - il concetto di esperienza: del patrimonio culturale, artistico, architettonico, paesaggistico, ma anche del ricco sistema accoglienza che caratterizza questi territori.

E proprio in quest’ottica è stata pensata la PWA - progressive web app daicollialladige.it, una vera e propria mappa digitale che funziona come un sito web se viene consultata da computer fisso e come un’app se viene consultata da mobile.

La mappa che raccoglie al momento un database di oltre 300 aziende organizzate in cinque categorie - mangiare, dormire, servizi, benessere e tipicità - e più di 100 luoghi di interesse distribuiti in tutto il territorio dei 50 Comuni coinvolti nel progetto, propone cinque itinerari-esperienza, che rappresentano altrettante possibilità di visita e scoperta del territorio.

Gusto&paesaggio

4 le esperienze gusto&paesaggio: l’Anello delle Città Murate, un’immersione nel paesaggio e nel gusto della Bassa Padovana, alla scoperta di Este e Montagnana e di antichi e affascinanti siti religiosi, lungo strade bianche e gli argini dei corsi d’acqua, Terre del Friularo, un itinerario cicloturistico nel cuore del territorio celebre per la produzione del Vino friularo, alla scoperta della bellezza del paesaggio rurale veneto, Romea Strata e Romea Germanica, due tra i più importanti e antichi cammini religiosi dell'Europa che attraversano anche il sud della provincia di Padova, con tappe ricche di storia e arte.

Benessere&paesaggio

1, invece, l’esperienza benessere&paesaggio: l’Anello dei Colli Euganei, un itinerario che unisce benessere e relax immerso nel paesaggio unico del Parco Regionale dei Colli Euganei con le sue verdi colline di origine vulcanica, limpidi corsi d’acqua e incantevoli borghi storici.

Trovare le info utili

daicollialladige.it rappresenta, quindi un strumento unico, facile e intuitivo con il quale navigare tra gli itinerari-esperienza dei Colli Euganei e della Bassa Padovana ma anche trovare tantissimi ristoranti, enoteche, b&b, agriturismi, le aziende che producono il meglio dell'enogastronomia del territorio e tutti i servizi utili al visitatore.

La mappa

La mappa è disponibile anche in formato cartaceo ed è possibile trovarla in tutti gli esercizi aderenti all’iniziativa e infopoint del territorio, insieme alla speciale vetrofania realizzata per il progetto con un QRcode che permette al visitatore di consultare con un solo click la mappa digitale.

Tagliere dai Colli all’Adige

L’iniziativa di rete il Tagliere dai Colli all’Adige è stata, invece, pensata per mettere in dialogo gli operatori: ristoranti, osterie, agriturismi, enoteche aderenti - sono già 10 le realtà che hanno deciso di sposare l’iniziativa, alla quale gli operatori possono chiedere di aderire contattando direttamente il GAL Patavino - proporranno nel loro menù il Tagliere con una selezione di prodotti del territorio, diversa in ogni local, in modo che ciascun operatore potrà declinare il Tagliere dai Colli all’Adige in base al proprio gusto e alla stagionalità.

Il Tagliere dai Colli all’Adige sarà per clienti, visitatori, viaggiatori e turisti un vero e proprio tour del gusto tra Bassa Padovana e Colli Euganei, che potranno ritrovare con lo stesso nome in differenti locali, ma ogni volta con una proposta originale e unica.

Silvia Tolin dell'Ostaria Nòva

Il racconto per immagini

E, infine, per rivivere l’emozionante racconto per immagini del territorio che ha messo in dialogo il paesaggio e le sue vedute ampie e ariose, e le aziende, “rappresentate” attraverso il saper fare dettato da un approccio professionale di lunga durata, della passione e dell’artigianalità, sono sempre disponibili sui canali del GAL Patavino le 18 video pillole dedicate ai Distretti del Commercio.

Info e contatti

GAL PATAVINO SCARL

Via S. Stefano Sup., n.38 - 35043 Monselice (PD)

Tel. +39 0429 784872

info@galpatavino.it - comunicazione@galpatavino.it

Foto articolo da comunicato stampa