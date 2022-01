“Colli veneti in un click”: ecco come partecipare al concorso fotografico che celebra la bellezza territorio

La voglia di vivere i Colli Veneti attraverso gli occhi di chi li ama non si ferma. È ufficialmente prorogata a lunedì 24 gennaio la scadenza per partecipare al 1° contest fotografico Colli Veneti in un Click, il concorso lanciato da UNPLI Veneto in concomitanza con l'istituzione della Giornata Regionale dei Colli Veneti. Lo scopo dell'iniziativa è valorizzare i territori collinari della Regione con una forma d'arte che, ormai, fa parte della quotidianità come la fotografia. Le regole sono molto semplici, proprio per allargare la partecipazione, e le premiazioni si terranno domenica 27 marzo, in occasione della 1a Giornata dei Colli Veneti.

Il contest fotografico

Il contest fotografico Colli Veneti in un Click ha l'obiettivo di promuovere, comunicare e far conoscere le aree collinari della Regione Veneto coinvolgendo direttamente la community che vive, visita e ama i Colli. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, dai professionisti agli amatori della fotografia, e possono essere caricate al massimo tre scatti per area collinare, realizzati sia attraverso fotocamere digitali sia con dispositivi smartphone e tablet. Le foto devono avere come soggetto il territorio dei 12 Colli Veneti: Colli Euganei, Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Montello e Colli Asolani, Colline del Garda, Colline Moreniche, Colline della Valpolicella, Collina della Valpantena, Torricelle, Colline dell'est veronese, Colli Berici, Colline delle Prealpi Vicentine e Colline della Pedemontana.

Come partecipare

Per partecipare è necessario compilare il form presente nella pagina dedicata al contest nel sito web di UNPLI Veneto (https://www.unpliveneto.it/colli-veneti-in-un-click/). Da qui, inoltre, è possibile scaricare il regolamento completo del concorso e caricare i propri scatti fotografici. Per ulteriori informazioni sono a disposizione gli organizzatori attraverso l’indirizzo e-mail venetocolli@gmail.com.

Le premiazioni

I vincitori saranno annunciati e premiati domenica 27 marzo 2022 in occasione della 1a Giornata Regionale dei Colli Veneti. Le foto saranno valutate da una giuria composta da professionisti del settore e amatori; i primi tre classificati riceveranno un buono acquisto spendibile in strumentazione tecnologica o elettroutensili: al vincitore spetteranno 300 euro, al secondo in graduatoria 200 e al terzo 100. Per avere un'ispirazione si può prendere spunto dalle foto pubblicate sui social da Nicola Canal – Il Canal, testimonial della Giornata Regionale dei Colli Veneti. Anche il noto influencer, infatti, non ha potuto resistere all'occasione di promuovere e comunicare il territorio delle colline venete attraverso le immagini, puntando sulla sua coinvolgente simpatia per valorizzare le aree collinari del Veneto.

«Far vivere le perle del territorio attraverso gli occhi»

«Con il contest fotografico Colli Veneti in un Click vogliamo far vivere le perle del territorio attraverso gli occhi di chi le ama e le vive – commenta Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto – Prorogare la scadenza per inviare le foto è un modo per allargare ancora di più la partecipazione, non solo ai professionisti ma anche a chi scatta foto in modo amatoriale. È la prima edizione del concorso, vogliamo che sia il più ricco possibile e per questo invitiamo tutti a celebrare con noi la prima Giornata Regionale dei Colli Veneti, domenica 27 marzo 2022, quando si svolgerà la premiazione del contest Colli Veneti in un Click».

Foto articolo da comunicato stampa