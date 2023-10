“Colli veneti in un click”: ecco come partecipare al concorso fotografico

Catturare la delicata bellezza dei Colli Veneti in un solo scatto. È questo l’invito del secondo contest fotografico “Colli Veneti in un click!”, concorso che vuole promuovere, comunicare e far conoscere le aree collinari venete, coinvolgendo direttamente chi vive, visita ed ama i Colli del Veneto. Una iniziativa che si affianca alla Giornata Regionale per i Colli Veneti, iniziativa che intende valorizzare il patrimonio collinare del Veneto, voluta da Regione del Veneto - che l’ha istituita ufficialmente con Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2021 - ed attuata dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto.

Come partecipare

Proprio la seconda Giornata Regionale per i Colli Veneti, celebrata domenica 26 marzo 2023, ha dato il via alla seconda edizione del Contest Colli veneti in un Click, iniziativa aperta a tutti i cittadini di qualunque nazionalità, senza limiti di età. Partecipare è molto semplice: è sufficiente compilare il form on-line disponibile alla pagina dedicata al concorso https://www.unpliveneto.it/ colli-veneti-in-un-click-2023/ , dove è a disposizione anche il bando completo, e caricare un numero massimo di 4 foto (una per ogni sezione del concorso).

Il tutto entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

La classifica e i premi

Le foto pervenute saranno valutate da una Giuria composta da professionisti esperti del settore ed amatori che decreteranno, a loro insindacabile giudizio, il primo classificato per ognuna delle sezioni in concorso, corrispondenti alle quattro stagioni dell’anno: Primavera, Estate, Autunno, e Inverno.

Il primo classificato di ogni sezione si aggiudicherà euro 250 in buoni da utilizzare per l’acquisto di materiale tecnologico.

I quattro vincitori verranno premiati ufficialmente domenica 24 marzo 2024 in occasione della terza Giornata Regionale per i Colli Veneti.

Per informazioni: venetocolli@gmail.com

I colli veneti:

Colli Euganei

Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani

Colline del Garda

Colline Moreniche

Colline della Valpolicella

Colline della Valpantena

Torricelle

Colline dell’est veronese

Colli Berici

Colline delle Prealpi Vicentine

Colline della Pedemontana

Info web

https://www.unpliveneto.it/ colli-veneti-in-un-click-2023/

