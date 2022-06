Colli Veneti in un Click, dopo il concorso al via la mostra itinerante

Prende il via dal Molinetto del Caglieron di Fregona (TV) la mostra fotografica itinerante dedicata ai Colli Veneti. Un’esposizione che nasce dalla selezione delle migliori foto del concorso fotografico Colli Veneti in un Click, indetto a fine 2021 per promuovere e valorizzare i Colli Veneti.

Una iniziativa fortemente desiderata e supportata dalla Regione del Veneto che, con legge regionale, ha istituito la Giornata per i Colli Veneti allo scopo di valorizzare le colline del Veneto, la loro storia, cultura e tradizione.

Oltre alle numerose attività che le Pro Loco stanno organizzando per animare la vita delle proprie comunità, entrerà nel calendario degli eventi estivi anche questa speciale mostra fotografica che, grazie ai volontari del Veneto, sarà itinerante.

Saranno infatti le Pro Loco di tutta la regione ad ospitare l’esposizione: un viaggio nel viaggio, alla scoperta di luoghi magnifici e poco conosciuti.

Sono 20 gli scatti selezionati per l’esposizione (tra le 1994 foto ricevute da oltre 200 fotografi professionisti e appassionati), immagini che raccontano meglio di qualsiasi parola le 12 aree collinari che identificano il Veneto: Colli Euganei, Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Montello e Colli asolani, Colli Berici, Colline della Pedemontana, Colline delle Prealpi vicentine, Colline della Valpolicella, Colline dell’Est veronese, Colline del Garda, Torricelle, Colline Moreniche, Colline della Valpantena.

Una mostra che sarà solo un piccolo assaggio della struggente bellezza delle colline venete e di territori in cui è tangibile il profondo rapporto tra uomo e ambiente, un legame intimo quanto complesso che ha consentito l’iscrizione nel Patrimonio dell’Umanità Unesco di tante aree della Regione del Veneto.

Di seguito il calendario della mostra itinerante

1 - 10 luglio - Fregona (TV), Molinetto del Caglieron

15 - 24 luglio - Quarto d’Altino (VE), Festa di Mezza Estate

30 - 31 luglio - Vittorio Veneto (TV), Rotonda Papadopoli, Ceneda

4 - 9 agosto - Vestenanova (VR), Festa del Turista

19 - 23 agosto - Albaredo d’Adige (VR), Sagra di San Rocco

9 -13 settembre - Baone (PD), Sagra di Santa Croce

17 settembre - Sandrigo (VI), 60° anniversario Fondazione Unpli Veneto

14 - 16 ottobre - Zevio (VR), Festa della Mela

ottobre-novembre - Castelfranco Veneto (TV), Torre Civica

ottobre-novembre - Marostica (VI), Castello Inferiore

Tutte le info su FB @colliveneti - venetocolli@gmail.com

Info web https://www.facebook.com/unpliveneto.proloco

Foto articolo da evento Facebook https://www.facebook.com/events/786462539428116/786462592761444/