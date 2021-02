“La colomba di pace” a sostegno dei progetti di Emergency per il diritto alla cura: ecco dove trovarla a Padova

Sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 Emergency sarà a Padova in Piazza della Frutta, lato Volto della Corda, dalle ore 10 alle 18.30. Sarà possibile prenotare, solo in questa occasione, “La Colomba di Pace” entro il 24 febbraio contattando i volontari di Padova oppure scrivendo una mail a padova@volontari.emergency.it o dal 15 marzo direttamente dal sito di Emergency

Sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 Emergency sarà a Padova in Piazza della Frutta, lato Volto della Corda, dalle ore 10 alle 18.30 con “La Colomba di Pace”, il tipico dolce pasquale simbolo di pace e fratellanza, realizzato in collaborazione con Tre Marie. Un gesto di condivisione e solidarietà che, anche quest’anno, si può trasformare in un aiuto concreto per sostenere il diritto alla cura per tutti, nessuno escluso, in Italia e nel mondo.

Realizzata da Tre Marie

“La Colomba di Pace” di Emergency, dal peso di 1 kg, è stata realizzata da Tre Marie con una ricetta tradizionale impreziosita da profumati scorzoni canditi di arance siciliane che rendono il dolce ancora più gustoso. Il soffice impasto e l’aroma di agrumi si mescolano con la croccantezza della glassa, arricchita da pregiate mandorle intere e dalla granella di zucchero.

Costo

La Colomba ha un costo di 15 euro che - al netto delle spese - saranno utilizzati per sostenere tutti i progetti di Emergency in Italia e all’estero, dove l’associazione continua a offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

Anche su prenotazione

Sarà possibile prenotare, solo in questa occasione, “La Colomba di Pace” entro il 24 febbraio contattando i volontari di Padova oppure scrivendo una mail a padova@volontari.emergency.it o dal 15 marzo direttamente dal sito di Emergency.

La solidarietà

Acquistando “La Colomba di Pace” si contribuirà a garantire il diritto alla cura per tutti, nessuno escluso. Emergency crede che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, debba essere riconosciuto a ogni individuo. Per questo, dalla sua nascita, Emergency ha lavorato in 18 Paesi, curando oltre 11 milioni di persone, senza discriminazioni.

Info web

Tutti i prodotti a marchio Emergency sono anche su: shop.emergency.it

Per sapere dove trovare la Colomba nella tua città: https://eventi.emergency.it/

https://www.facebook.com/emergency.ong