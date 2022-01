“Come tu mi vuoi” al Piccolo Teatro viene rinviato a giovedì 10 marzo

Per cause di forza maggiore lo spettacolo "Come tu mi vuoi" di Luigi Pirandello, con la "Nuova Compagnia Teatrale" di Enzo Rapisarda non si terrà oggi venerdì 21 gennaio e sarà recuperata giovedì 10 marzo al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) nell'ambito della rassegna di prosa "Una poltrona per due".

Biglietti

I biglietti per la data originaria saranno validi anche nella data di recupero.

Info su https://www.piccolo-padova.it/come-tu-mi-vuoi/