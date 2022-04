Ritorno al live: i prossimi grandi eventi targati Ticketmaster

Il Decreto-legge del 24 marzo 2022 ha ufficializzato la definitiva ripartenza dell’intrattenimento dal vivo. Dal 1° aprile la capienza di tutte le strutture – stadi, palazzetti, club e teatri – è tornata al 100% e dal 1° maggio non saranno più necessari Green Pass e mascherine. Una data significativa e simbolica, che coincide con la Festa dei Lavoratori e rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per tutta la filiera dell’intrattenimento dal vivo e i fan, che potranno tornare a vivere a pieno l’esperienza dei live.

L'entusiamo

«Una normalità che arriva dopo più di due anni di pandemia, che ha profondamente colpito l’industria della musica e dell’intrattenimento dal vivo – commenta Daniele Bei, Managing director di Ticketmaster Italia – Accogliamo con entusiasmo questo nuovo inizio mettendo a disposizione dei fan i biglietti ufficiali per partecipare ai migliori concerti, spettacoli teatrali, mostre ed eventi sportivi sul territorio italiano».

In attesa dell'estate

In attesa di un’estate colma di concerti ed emozioni, ecco i primi grandi eventi targati Ticketmaster che sanciscono la ripartenza dell’intrattenimento dal vivo fin dal mese di aprile (ticketmaster.it):

Ticketmaster

Ticketmaster è leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e gestisce oltre 500 milioni di transazioni all’anno in oltre 30 Paesi. Grazie alle partnership esclusive con migliaia di strutture, artisti, campionati sportivi, tour artistici e teatrali, Ticketmaster fa vivere esperienze live senza paragoni a milioni di fan durante i più grandi eventi in tutto il mondo. Ticketmaster è parte di Live Nation Entertainment. Per conoscere gli appuntamenti e le attività in programma: ticketmaster.it

Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) è l’azienda più grande al mondo nell’organizzazione di spettacoli dal vivo, composta dai seguenti leader di mercato: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Media & Sponsorship. Per ulteriori informazioni: livenationentertainment.com.