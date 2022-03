“Note al femminile”: uno speciale evento musicale a Rubano dedicato alle donne

Si prepara uno speciale evento musicale per festeggiare tutte le donne nell’ambito di “Concerti di primavera 2022... di nuovo insieme!”, la rassegna del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova in collaborazione con il Comune di Rubano, in programma nella suggestiva cornice dell’Auditorium dell’Assunta (in via Palù 2, a Rubano), tutti i venerdì di marzo alle ore 21.

Dopo l’apertura con il “Galà Lirico”, il concerto dell’11 marzo, dal titolo “Note al femminile”, vedrà quattro formazioni, composte interamente da musiciste, impegnate in un repertorio di brani tra Impressionismo, Novecento e contemporaneità, con originali combinazioni strumentali evocative di affascinanti paesaggi sonori. Si ascolterà quindi la Sonata (1999) per due flauti, eseguita da Elena Bernaus e Aurora Galafassi, del musicista tedesco Harald Genzmer (1909-2007), allievo di Hindemith, e, a ragione del fatto che le opere di Genzmer risultano ispirate nella concezione dalla grande personalità musicale del maestro, di Paul Hindemith (1895-1963) verrà proposta a seguire la Sonata (1938) per oboe e pianoforte, strumenti suonati rispettivamente da Daria D’Onofrio ed Elisa Bordin. La pianista si unirà quindi all’arpista Erika Perantoni per l’esecuzione delle due Danses L 113 (1904) di Claude Debussy (1862-1918), partitura orchestrale che nasce a ridosso del celebre capolavoro sinfonico “La mer” e che, suddivisa in “Danse sacrée” e “Danse profane”, alterna momenti di virtuosismo ad atmosfere oniriche che sembrano citare le “Gymnopédies” di Erik Satie. In conclusione un’altra pagina rara e affascinante: il Trio (1965) per oboe, arpa e percussioni - affidati nell’ordine a D’Onofrio, Perantoni e Federica Biondi - di Gra?yna Bacewicz (1909-1969): compositrice polacca che si dedicò ai più svariati generi (musica sinfonica e da camera, musica vocale, con pianoforte e orchestra, musica per il cinema e per la radio). Ingresso gratuito con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.

Auditorium dell’Assunta

Via Palu?, 2 - Rubano - Ore 21

Ingresso gratuito con mascherina FFP2 e green pass rafforzato

Biblioteca Pubblica

Viale Po, 16

Sarmeola di Rubano (PD)

049 633766

https://www.rubano.it/

https://www.rubano.it/concerti-di-primavera-2022di-nuovo-insieme