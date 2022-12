/ Via Stefano Breda, 17

Natale OPV, in distribuzione gli inviti gratuiti per il concerto al Santo

Da lunedì 5 dicembre sarà possibile ritirare l’invito gratuito per il Concerto di Natale dell’Orchestra di Padova e del Veneto presso il nuovo Ticket Office OPV di via Breda n. 17. In programma pagine di Mozart, Händel e Haydn con il soprano Paola Valentina Molinari, per la direzione di Filippo Maria Bressan