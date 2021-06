“Tartini Modern”, ciclo di concerti-reading in sala della Carità a Padova

Per ogni evento sono previsti due turni: alle ore 16 e alle ore 19. Prenotazione obbligatoria: mail: info@amicimusicapadova.org - tel: 049 8756763 (lun/ven - 11/16)

In occasione della Mostra “Giuseppe Tartini e la cultura musicale dell’Illuminismo” allestita al Museo Diocesano, gli Amici della Musica di Padova organizzano una rassegna di concerti reading dal titolo "Tartini Modern".

Giuseppe Tartini raccontato dalla voce e dal violino, in tre appuntamenti alla Sala della Carità, nell’ambito della mostra dedicata al Piranese. Un percorso musicale affidato alla voce “sola” del violino, con brani del Sei-Settecento e della Contemporaneità eseguiti dal vivo.

Repertori e autori lontanissimi nel tempo, raccontati attraverso documenti, lettere, riflessioni. Episodi e aspetti poco noti di Giuseppe Tartini, messi alla luce attraverso uno sguardo che sia storicamente informato, ma anche attento alla dimensione umana del compositore.

Tommaso Luison, violinista e musicologo, si dedica alla ricerca nei diversi repertori per violino, dalla musica antica ai linguaggi della contemporaneità, dalla musica popolare alla grande tradizione classica.

Pierdomenico Simone, molisano di nascita, dopo gli studi in conservatorio si trasferisce a Padova per frequentare l’università e si diploma attore presso la scuola del Teatro Stabile del Veneto

Per ogni evento sono previsti due turni: alle ore 16 e alle ore 19.

Programma

8 giugno 2021, ore 16 e ore 19

In fuga da Padova

Tommaso Luison, violino

Pierdomenico Simone, narrazioni

Programma: Johann Sebastian Bach - Fuga (da Sonata n. 2 BWV 1003); Stefano Gervasoni - Folia (2012); Luisa Antoni - Il sogno (2020); Giuseppe Tartini - Sonata XXV B.d2

18 giugno 2021, ore 16 e ore 19

Anniversari, tra le due sponde dell’Adriatico

Tommaso Luison, violino

Pierdomenico Simone, narrazioni

Programma: Gabriele Cosmi - Omaggio a Tartini (2020)

nuova commissione degli Amici della Musica di Padova per le celebrazioni tartiniane del 2020. prima esecuzione assoluta

Bruno Maderna - Pièce pour Ivry (1971)

in occasione del 100° anniversario della nascita del compositore

Giuseppe Tartini - Sonata VI “Senti lo mare” B.e1

in occasione del 250° anniversario della morte del compositore

Prenotazione obbligatoria: mail: info@amicimusicapadova.org - tel: 049 8756763 (lun/ven - 11/16)

