La sfida dei 26 candidati per una pioggia di premi, torna il concorso “Claudio Scimone”

Pioggia di candidati in lizza per l’ambito Concorso Internazionale Claudio Scimone. Quanto mai necessaria la proroga del bando che si è protratto fino al 6 settembre scorso per permettere ai tanti partecipanti, italiani e stranieri, di poter inviare la loro richiesta di ammissione. Al vaglio della Giuria una rosa di candidati di altissimo livello, provenienti da tutto il mondo.

La selezione

Quanto mai difficile allora il compito di selezione per questa prima tranche di ammissioni che, alla fine, ha traghettato verso la seconda fase del Concorso ben 26 candidati: 15 violini, 4 viole, 6 violoncelli, 1 contrabbasso, provenienti da Italia, Lituania, Giappone, Israele e Brasile.

Dettagli

Il Concorso, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova, della Regione del Veneto, del Ministero della Cultura, e dell’Università di Padova, è stato attivato grazie al contributo dell’Inner Wheel Club di Padova (2 C.A.R.F.), è sostenuto dal main sponsor Pancolini, dai vari club Inner Wheel e Rotary e realizzato in collaborazione con “I Solisti Veneti”.

La selezione

Il Concorso è suddiviso in due fasi: la prima prevede la valutazione dei titoli e del materiale audio-video inviato dai candidati e solo dopo la valutazione di questo materiale la Giuria ha selezionato quei migliori che ora dovranno esibirsi dal vivo.

Per questi talentuosi ragazzi le audizioni avverranno il 28 settembre all’Auditorium Cesare Pollini di Padova. Da qui usciranno i vincitori dei Premi e delle Borse di Studio che saranno proclamati al termine dell’audizione che sarà aperta al pubblico.

I Candidati eseguiranno due brani dal carattere diverso della durata massima complessiva di 15 minuti. Suoneranno in ordine alfabetico, dalla lettera estratta dalla Giuria il giorno precedente e pubblicata sul Sito ufficiale del Concorso.

La giuria

La Giuria è composta dal M° Nicola Guerini, Presidente di Giuria; dalla Prof.ssa Clementine Hoogendoorn Scimone, Giurato ad honorem; dal M° Giuliano Carella, Direttore Artistico e musicale de I Solisti Veneti; dal M° Lucio Degani, primo violino solista de “I Solisti Veneti” e dal M° Elio Orio, Direttore del Conservatorio di Musica Cesare Pollini.

La seconda fase

L’appuntamento successivo sarà il 1° ottobre, sempre all’Auditorium Pollini di Padova, dove i vincitori si esibiranno con “I Solisti Veneti” diretti da Giuliano Carella nel concerto in memoria di Claudio Scimone, fondatore dell’Orchestra d’archi più celebre e longeva al mondo.

I premi

La nuova edizione del concorso internazionale Claudio Scimone, nata per valorizzare i giovani talenti, prevede infatti un montepremi complessivo di euro 19.500, tra Premi e Borse di Studio.

Al termine del concerto saranno consegnati i Premi e le Borse di Studio ai vincitori della Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone 2022:

il Premio Scimone-Pancolini euro 5.500

il Premio Pancolini Giovane Talento euro 3mila, riservato al più giovane finalista

il Premio Giuseppe Tartini euro 2mila, riservato a violinisti e violoncellisti: il vincitore eseguirà un brano tartiniano scelto dalla Giuria.

Il Concorso mette a disposizione anche 9mila euro in Borse di Studio del valore di 500 euro ciascuna, assegnate dalla Giuria del Concorso ai Candidati più meritevoli, grazie al patrocinio del Distretto Rotary Sicilia Malta 2110, il patrocinio e contributo del Distretto Rotary 2060 e dei Rotary Club di: Mussomeli-Valle del Platani, Belluno, Cittadella, Padova Est, Padova Nord, Pordenone, Treviso, Treviso Nord, Trieste; il contributo dei Club INNER WHEEL del Distretto 206 e 210: Bassano del Grappa, Belluno, Mestre Napoli Castel dell’Ovo, Padova (2 C.A.R.F), Pordenone, Salerno, Treviso, Tricase; e la Borsa di Studio Salvatore Lo Bello.

Tutti i risultati sul sito ufficiale: https://www.concorsoscimone.it

Foto archivio