Concorso Internazionale Claudio Scimone – 2023, tutti i dettagli della nuova edizione

Apre i battenti la Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone promossa dal Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone, in memoria del grande Maestro, fondatore dell’Orchestra I Solisti Veneti.

Claudio Scimone fu figura di primo piano nel panorama musicale e culturale internazionale. In virtù dell’amore che ha legato indissolubilmente il Maestro ai suoi Solisti, la Nuova Edizione del Concorso Internazionale a lui dedicata, nata per valorizzare i giovani talenti musicali, è rivolta a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi nazionalità nati dopo il 31 dicembre 1998.

Il concorso è presieduto dal Maestro Nicola Guerini e sostenuto da Clementine Hoogendoorn Scimone, insieme alla famiglia Pancolini, main sponsor del Concorso, in collaborazione con I Solisti Veneti.

Le date

Il bando sarà attivo da martedì 4 aprile e la domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro lunedì 21 agosto.

La Giuria sarà composta da professionisti scelti tra esponenti di istituzioni musicali.

Le fasi

Il Concorso, con il patrocinio del Comune, della Provincia di Padova e dell’Università di Padova, è suddiviso in due fasi.

La prima fase prevede la valutazione dei titoli e del materiale audio-video inviato dai Candidati con uno o più link pubblicati su YouTube della durata massima complessiva di 15 minuti.

Dopo la valutazione del materiale audio-video, la Giuria selezionerà i candidati idonei per la seconda fase entro giovedì 31 agosto 2023.

I Candidati selezionati per la seconda fase saranno convocati per l’audizione di mercoledì 20 settembre 2023 nell’Auditorium C. Pollini di Padova e suoneranno in ordine alfabetico, dalla lettera estratta dalla Giuria il giorno precedente e pubblicata sul Sito ufficiale del Concorso.

Cosa presentare

I Candidati eseguiranno due brani dal carattere diverso della durata massima complessiva di 15 minuti e la sessione sarà aperta al pubblico nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Al termine della Seconda Fase la Giuria decreterà i vincitori dei Premi e delle Borse di Studio del Concorso.

I risultati delle selezioni e i nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito ufficiale: www.concorsoscimone.it

I vincitori dei Premi suoneranno nel Concerto de I Solisti Veneti, fissato per sabato 23 settembre all’Auditorium “Cesare Pollini” di Padova, dedicato a Claudio Scimone e diretto dal M° Giuliano Carella.

Le premiazioni

Al termine del concerto saranno consegnati i Premi e le Borse di Studio ai vincitori della Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone 2023:

il Premio Scimone - Pancolini € 6.500.

il Premio Pancolini Giovane Talento € 3.000

il Premio Giuseppe Tartini - Pancolini € 3.000

Le novità

Tra le novità di quest’anno il concorso instaura un’importante collaborazione con il Comitato Unicef di Padova, che assegnerà al vincitore del Premio Scimone-Pancolini la medaglia come testimonial dei valori di solidarietà e pace dell'Unicef nel mondo, di cui la musica è linguaggio universale.

Oltre ai premi il concorso metterà a disposizione Borse di Studio del valore di 1000 euro ciascuna, assegnate dalla Giuria ai Candidati più meritevoli. L’elenco delle Associazioni e dei Privati che contribuiranno alle Borse di Studio sarà reso pubblico in un secondo momento.

Il concorso si svolge grazie al contributo di BCC Banca Annia, di Proke process bespoke, alla collaborazione con il Conservatorio Cesare Pollini di Padova, al supporto dello Studio Carmelo Lo Bello (Padova) e dell’Associazione Medici in Strada-Città di Padova.

L’attività di comunicazione è offerta dall’ Agenzia Glow Worm Padova.

Tutte le informazioni saranno indicate sul sito ufficiale del concorso e sulle piattaforme Social dedicati.

***

«Riprende il Concorso Internazionale Claudio Scimone, progetto a cui tengo moltissimo – spiega Clementine Scimone - perché continua il pensiero di mio marito. Ringrazio di cuore la famiglia Pancolini, per voler ricordare l’’Ing. Pancolini, imprenditore di successo con grande passione per la musica. Credo che questa importante iniziativa sia un segno tangibile sulla promozione dei giovani talenti come lo splendido vincitore del 2021, il violinista Giuseppe Gibboni, e quello assegnato nel 2022 al talentoso violoncellista Luca Giovannini».

«Sono particolarmente orgogliosa che il Concorso continui a valorizzare giovani musicisti provenienti da tutto il mondo.- dichiara Maria Rosa Pancolini- Io e i miei figli crediamo da sempre nei valori dell’arte come linguaggio che unisce e crea comunità migliori».

«Claudio Scimone e il concorso a lui dedicato rappresentano e rafforzano il messaggio di promozione della cultura per le nuove generazioni– sono le parole di Nicola Guerini - un’iniziativa che mette al centro la Cultura del dialogo di cui i giovani e il loro talento sono protagonisti e ambasciatori di Bellezza».

«I giovani che partecipano e vincono questo concorso – spiega Giuliano Carella, direttore dei Solisti Veneti - hanno la possibilità di affacciarsi al mondo dell’attività concertistica da un palcoscenico di prestigio internazionale e sicuramente privilegiato: sono tanti i talenti che hanno cominciato la loro attività alla ribalta del Concorso Scimone».

Sono intervenuti:

Dott. Andrea Colasio, Assessore alla Cultura di Padova

Prof.ssa Clementine Hoogendoorn Scimone, presidente Onorario della Giuria del Concorso

Dott.ssa Maria Rosa Pancolini, presidente Associazione Concorso Internazionale Claudio Scimone

M° Nicola Guerini, direttore artistico e presidente della Giuria del Concorso

M° Giuliano Carella, direttore artistico e musicale de I Solisti Veneti

M° Elio Orio, direttore del Conservatorio Cesare Pollini di Padova

Prof. Claudio Griggio, Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone

Dott. Mario Sarti, presidente Banca Annia

Dott. Paolo Merlo, presidente Comitato Unicef di Padova

