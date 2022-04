Al via la seconda edizione del concorso letterario promosso dal comune di Monselice

Dopo il successo della prima edizione torna il Concorso Letterario Nazionale a premi promosso dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e al Turismo del Comune di Monselice con tema “Emozioni”. I dati dell’edizione 2021 che ha visto la partecipazione di 237 autori provenienti da tutta Italia, tra poeti e scrittori, per un totale di 370 elaborati, fanno ben sperare in una conferma.

Un tema attuale

“Emozioni” è un tema senza tempo ed attuale più che mai. Gli autori, poeti e narratori, saranno chiamati a scrivere di emozioni scegliendo tra quelle primarie, ovvero innate in quanto riscontrabili in qualsiasi popolazione, a quelle secondarie, che invece originano dalla combinazione delle emozioni primarie e che poi si sviluppano lungo la vita dell’individuo grazie anche all’interazione sociale.

Il sito

Novità di questa edizione è la realizzazione di un sito web dedicato al concorso letterario, www.concorsoletterariomonselice.it, fortemente voluto dall’Assessore Francesca Fama e dalla Presidente delle Pari Opportunità, Tatiana Mazzucato, perché possa, insieme alla pagina Facebook e Instagram, essere punto di riferimento per informare e tenere aggiornati i partecipanti.

Il concorso aperto a tutti

La partecipazione è aperta a tutti senza distinzione di età, sesso e nazionalità. Finalità del concorso letterario sono quelle della promozione e cultura delle pari opportunità tramite la letteratura nelle sue forme espressive.

Il premio

Il premio si articola in due sezioni: narrativa e poesia. Per la narrativa è richiesta la presentazione di un componimento in prosa che non superi le cinque cartelle. E potrà essere liberamente composto scegliendo tra forma letteraria, diario, storia umoristica, sentimentale, drammatica, noir. Ogni autore avrà la possibilità di inviare al massimo 2 racconti (con limite di 5 cartelle ciascuno) ma ne verrà selezionato solo uno.

Per la poesia la partecipazione prevede la presentazione di un componimento e ogni autore potrà partecipare con un massimo di 2 poesie (con limite di 30 versi ciascuna) ma ne potrà essere selezionata solamente una.

Come inviare i racconti

Gli elaborati dovranno pervenire al Comune di Monselice entro il 31 maggio 2022 all’indirizzo posta@pec.comune.monselice.padova.it che potrà ricevere anche da indirizzi e-mail standard, ovvero non pec, oppure con raccomandata AR indirizzata al Comune di Monselice – Commissione Pari Opportunità, Piazza San Marco 1 35043 Monselice PD.

Dettagli

Una apposita giuria premierà gli elaborati dei partecipanti domenica 11 settembre 2022. Ai primi classificati delle due sezioni, narrativa e poesia, andrà la somma di euro 500 più targa, ai secondi euro 250 più targa, ai terzi la targa più una copia di un dipinto di Vincent Van Gogh. Inoltre, ai primi dieci classificati verrà regalata una visita guidata per due persone al Castello di Monselice, e a tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Premio.

Per l’assessore alle Politiche Sociali Francesca Fama e la presidente della Commissione Pari Opportunità Tatiana Mazzucato il concorso letterario sarà l’occasione per valorizzare il ruolo determinante delle emozioni nella vita quotidiana attraverso queste forme culturali, soprattutto in un periodo così delicato come questo della pandemia.

Per informazioni si può consultare il sito web concorsoletterariomonselice.it/test/, scrivere una e-mail a posta@pec.comune.monselice.padova.it o telefonare allo 0429.783026

Foto articolo da comunicato stampa