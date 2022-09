Concorso letterario “Monselice per le Pari Opportunità - Emozioni”, ecco tutti i vincitori

Anche quest’anno un successo, oltre le più rosee prospettive, nell’adesione delle opere del Concorso Letterario Nazionale “Monselice per le Pari Opportunità - Emozioni” indetto dal Comune di Monselice, promosso dalla Commissione Pari Opportunità in stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e al Turismo.

La premiazione

Sarà l’eccezionale cornice del castello di Monselice a ospitare la cerimonia di premiazione prevista per sabato 24 settembre 2022 alle ore 17. Gli elaborati sono stati esaminati e giudicati da una giuria di alto livello presieduta da Anna Milvia Boselli, già presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova, biologa e docente dell’Università patavina; Riccardo Ghidotti, scrittore e poeta; Paolo Malaguti, scrittore emergente con numerose pubblicazioni, finalista del Premio Campiello 2021; Federica Morello, giornalista e scrittrice; Angioletta Masiero, giornalista pubblicista, critico letterario, poetessa, scrittrice, e autrice di raccolte di poesia, narrativa e saggi critici.

Gli elaborati

La giuria ai primi di settembre ha consegnato i verbali che attestano sia il metodo di lavoro sia le statistiche in base alla valutazione dei 376 elaborati provenienti da tutta Italia recapitati in formato cartaceo e ai quali è stato assegnato un numero di protocollo assicurando così la totale imparzialità di giudizio. Al loro attento esame sono pertanto pervenute 180 poesie e 157 racconti di autori singoli e 26 racconti e 13 poesie presentati dalle scuole per un totale di 39 elaborati.

La giuria

L’Assessore Francesca Fama e la Presidente delle Pari Opportunità Maira Tietto ringraziano la giuria e concordano sulla serietà dimostrata da tutti i componenti e della loro conclamata imparzialità dovuta anche dal metodo di lavoro datosi, sottolineano lo spirito di volontariato dei giurati che hanno svolto il loro lavoro gratuitamente

Vincitori del concorso letterario nazionale “Monselice per le Pari Opportunità - Emozioni” – edizione 2022

Sezione narrativa

“Il ritratto di Violante”, Gemmellaro Luca (Luca Gemme), Pistoia “In un giorno qualunque”, Bortoli Mauro Roberto, Cassola (VI) “Clandestini”, Agnolucci Giulia, Montevarchi (AR)

Segnalati:

“Quando fuma la campagna”, Dell’Osso Emmanuela, Maniago (PN)

“Un’amicizia”, Bandini Maria, Imola (BO)

“Il fungo rosso-giallo”, Casadei Monia, Cesena (FC)

“Una genzianella bianca”, Borsoni Paolo Maria, Ancona

“Francesco”, Cruccu Fabio, Cagliari

“Un incontro dal passato”, Lombardi Francesca, Scandicci (FI)

“Nonostante tutto”, Puccini Sandra, Quarrata (PT)

Sezione poesia

“Fumo”, Peressini Stefano, Carrara (MS) “Io, la salvia rossa”, Spurio Lorenzo, Jesi (AN) “Come un nudo nido di storno”, Colacrai Davide Rocco, Terranuova (AR)

Segnalati:

“Senso di perdita”, Tomasella Chiara, San Vendemiano (TV)

“Infinito”, Ruffo Rosanna, San Martino Buon Albergo (VR)

“Prepotente è il tempo”, Garonzi Gabriella, San Giovanni Lupatoto (VR)

“Cuore sacro”, Vertuani Veruska, Aprilia (LT)

“Nel caso in cui”, Iiriti Maria Natalia, Bova Marina (RC)

“Roma antica”, Barotto Edoardo, Gaiba (RO)

“Emozioni di ricordi”, Montagner Giovanna, Monselice (PD)

Scuole

Polo Sabinianum, Monselice

Sezione narrativa

“La prima volta in bici”

Sabinianum – Scuola Primaria Sacro Cuore, Classe IV (Nocera Ada e Mescalchin Noemi)

Sezione poesia

“La mia nonna ...un ponte tra passato e presente”,

Scuola Primaria Bianchi Buggiani Classe III

(Asquini Arianna, Baraldo Fabio, Bizzaro Amy, Bozio Nicolò, Cervellin Francesco, Coppo Marcello, Cuccato Aurora, Dalla Bona Francesco Maria, Emboli Pietro Francesco, Fabris Matteo, Maniezzo Mattia, Meneghini Gabriel, Peliello Francesco, Scattolin Anna, Schettini Matilde, Sevarin Giulio, Testa Alessandro, Venturini Maddalena, Venturini Marisol)

Categoria scuole secondarie di primo grado

Sezione narrativa

Primo posto assoluto

“Quello non è Harold”

Sabinianum – SS1G Vincenza Poloni, Classi II e III (Bedin Riccardo, Ceresoli Vittoria, Crivellaro Annagioia, Grossi Tommaso, Piloti Mariasole, Scolaro Matilde)

SS1G G. Guinizzelli, Monselice

Sezione narrativa

“Tredici anni”, Bernardinello Anna

IIS. Laeng Meucci, Osimo e Castelfidardo (AN)

Categoria scuole secondarie di secondo grado

Sezione narrativa

Primo posto assoluto

“Immagine”

Maniaci Angelica, Classe II ALSA

Sezione poesia

“Il profumo della vita”, Finizio Silvia, Classe II ALSA

IIS. Cattaneo Mattei, Monselice

Sezione narrativa

“Diario di un alessimitico”, Baù Selam, 4ALS

Sezione poesia

“In riva al mare”, Filippo Valmunicchi, 4 ALS

I premi

Ai primi classificati delle due sezioni, narrativa e poesia, andrà la somma di 500 euro più targa, ai secondi 250 euro più targa, ai terzi la targa più una riproduzione di un dipinto di Van Gogh. Inoltre, ai primi dieci classificati verrà regalata una visita guidata per due persone al Castello di Monselice, e a tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Premio. Le scuole saranno premiate con un libro d’autore, una targa di merito e una litografia.

Alla cerimonia sono stati invitati numerose personalità del mondo istituzionale e culturale. Coadiuveranno la Sindaco Giorgia Bedin, l’Assessore alle Politiche Sociali e al Turismo Francesca Fama, la presidente alla Commissione della Pari Opportunità Maira Tietto, alla consegna dei premi.

Per maggiori informazioni

Sito Web https://www.concorsoletterariomonselice.it/

Facebook https://www.facebook.com/ConcorsoLetterarioMonselice

Instagram https://www.instagram.com/concorso_letterario_monselice/

Foto articolo da Facebook