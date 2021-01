Il 14° concorso musicale nazionale città di Piove di Sacco 2021

Musica, cultura e valorizzazione giovanile sono le costanti che hanno caratterizzato finora il Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco” la cui 14esima Edizione si svolgerà online tra il 18 aprile ed il 15 maggio 2021. La situazione sanitaria ha messo a dura prova l’intero settore, ma riteniamo sia importante dare un segnale di positività mantenendo vivo il Concorso, seppur con una modalità differente, adattata alle esigenze di questo difficile periodo storico. Ecco perché la decisione di organizzare questa edizione interamente Online.

I concorrenti dovranno registrare un video e poi inviare il link attraverso il form di iscrizione presente nel sito www.concorsopiovedisacco.com

La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 18 aprile 2021 e la pubblicazione dei risultati avverrà il 15 maggio 2021.

La manifestazione è ormai divenuta un punto di riferimento nel panorama Nazionale grazie ad un mix di ingredienti indovinati che vanno dall’assoluta trasparenza, oltre che competenza nelle valutazioni, dal prestigio della giuria, alle capacità organizzative della Direzione Artistica, ai premi ed all’attività di volontariato svolta da un gruppo di appassionati che gravita intorno all’Orchestra Giovanile della Saccisica A.P.S. che, con il Patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Padova e Comune di Piove di Sacco, oltre che con il sostegno economico della Banca Patavina di Piove di Sacco, organizza il Concorso.

La modalità online di questa edizione non va intesa come una semplificazione e riduzione della qualità del Concorso. Verrà mantenuta la stessa struttura generale: sarà aperto a tutti gli strumenti, suddiviso in 3 Sezioni e 15 Categorie per fasce d’età entro i 40 anni, con una Giuria sempre prestigiosa e senza variazioni nell’ammontare dei Premi di Categoria, mantenendo numerosi gli ulteriori riconoscimenti offerti ai migliori talenti. Tra questi, infatti, oltre alle borse di studio per ogni categoria, saranno assegnati numerosi premi speciali (Premio “Westby” per il miglior pianista, Premio “Zanta Pianoforti” per i vincitori della sezione pianistica, Premio Lilium SoundArt per tutti i vincitori dal terzo premio, interviste radiofoniche per la Radio MCA Musica con le Ali) e concerti premio offerti da alcune tra le migliori istituzioni musicali Internazionali (Trinity School di Londra, Rassegna Gioie Musicali di Asolo dell’Ass. Musikdrama, Rassegna nelle Ville Venete dell’Ass. Tag MusicArt e molte altre).

La giuria della prima sezione riservata ai pianisti sarà Presieduta dal M° Riccardo Risaliti e composta da maestri Giampaolo Nuti, Irene Veneziano e Renata Benvegnù. La giuria della sezione Cameristica sarà presieduta dal M° Federico Guglielmo e composta dai maestri Nazzareno Carusi, Claudio Montafia e Fabiano Merlante. La Giuria della terza sezione riservata agli Strumenti Misti sarà presieduta dal M° Claudio Montafia e composta dagli stessi giurati della sezione cameristica, tutte personalità di rilievo nel panorama musicale Nazionale ed Internazionale.

Informazioni e contatti

Regolamento ed info sul sito web www.concorsopiovedisacco.com.

Email: concorsopiovedisacco@gmail.com.

Tel. 338 9420084.

Direzione artistica: M° Renata Benvegnù.