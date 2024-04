IC Gramsci Camponogara, due primi premi assoluti al 17° Concorso Musicale di Piove di Sacco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Il 19 aprile, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II di Piove di Sacco, sono cominciate le audizioni del 17° Concorso Nazionale Musicale di Piove di Sacco. Quest’anno, oltre alle categorie delle scorse edizioni, si è aggiunta quella riservata agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado ad Indirizzo musicale, che ha riscosso una buona partecipazione da parte di diversi Istituti comprensivi.

Il prossimo 28 aprile è previsto il Concerto dei Vincitori, con la premiazione, alle ore 10.45 ad ingresso libero all'Auditorium Giovanni Paolo II a Piove di Sacco in via Ortazzi, 9.

Tanti gli alunni iscritti nella categoria per le scuole, che ha visto avvicendarsi giovani flautisti, violinisti, chitarristi, pianisti, formazioni in duo, quartetti, quintetti di fiati, ecc., con alunni che hanno solcato per la prima volta un palco per l’esibizione davanti ad una giuria.

Tra i tanti partecipanti gli alunni Elia Sperandio (violino) in duo con Leonardo Miscia (pianoforte), tredicenni, strappano il Primo Premio Assoluto nella categoria dedicata alle Scuole ad Indirizzo Musicale. Sicurezza e padronanza nei rispettivi strumenti hanno convinto la commissione, presieduta dalla pianista Renata Benvegnu’, che ha assegnato ai due giovani musicisti il podio per l’esecuzione della Czarda di Curci.

Entrambi sono alunni dell’indirizzo musicale dell’istituto Comprensivo di Camponogara (VE), dove frequentano la terza media e le rispettive classi di strumento del Prof. Enrico Bonfa’ (violino) e del Prof. Salvatore Margarone (pianoforte).

Nello stesso giorno il giovane e promettente Leonardo Miscia (pianoforte) sale nuovamente sul podio nella sezione solisti scuole ad indirizzo musicale, sbalordendo la commissione con una esecuzione di uno Studio di F. Mendelssohn (op.104b n.1) per tocco, musicalità e tecnica portando a casa un altro Primo Premio Assoluto con 99/100.

Giovani promesse crescono quindi, spinti dall’amore per la musica, in questi tempi molto complessi per i giovani, a dimostrazione che quando sono motivati, seguiti e interessati, possono ottenere risultati che li gratificano.

Avanti così quindi, con l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni.

Anche l’Istituto Comprensivo A. Gramsci di Camponogara si congratula con gli allievi ed i suoi docenti per i risultati raggiunti.

L’istituto, che ha nel suo organico quattro classi di strumento (violino, flauto traverso, chitarra e pianoforte), si colloca come grande punto di riferimento tra gli istituti ad indirizzo musicale della provincia di Venezia, visto l’alto numero di richieste di iscrizioni al musicale che ogni anno sono sempre più numerose

Federico Scatamburlo"