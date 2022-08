“Libera le tue parole. Scritti al Bo 800”, ecco come partecipare al premio letterario

Nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova, in collaborazione con la casa editrice CLEUP, al via il premio letterario “Libera le tue parole. Scritti al Bo 800!".

Chi può partecipare

Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti o che sono stati iscritti, i laureati, i dottorandi/dottorati, i docenti, il personale tecnico-amministrativo dell’Università di Padova e coloro che abbiano svolto o che ancora svolgano, a qualsiasi titolo, la loro attività nell’Università di Padova.

Cosa inviare

I partecipanti dovranno inviare un solo racconto , inedito, in lingua italiana sul tema della “ libertà” nelle sue diverse declinazioni, della lunghezza massima di 10 cartelle (pari a 18mila caratteri spazi inclusi).

Scadenza

Il termine ultimo per l’invio del racconto è il 29 settembre prossimo.

La Giuria

La Giuria del premio è presieduta dal prof. Fabio Magro del Dipartimento di Studi linguistici e letterari ed è composta da Saveria Chemotti, Francesco Chiamulera, Barbara Codogno e Carla Menaldo.

Regolamento

Autocertificazione

https://800anniunipd.it/iniziative/la-nostra-comunita/premi-di-studio/libera-tue-parole/