54esimo Vinitaly, il Consorzio Vini Colli Euganei e le realtà del territorio sbarcano a Verona

Sale la febbre da Vinitaly anche sui Colli Euganei e i produttori del territorio si preparano a sbarcare a Veronafiere, capitanati dal Consorzio Vini Euganei. Una consistente rappresentanza di produttori e di etichette delle Doc e dell’unica Docg del territorio euganeo sarà infatti presente nei padiglioni della fiera italiana del vino, dal 10 al 13 aprile.

Le realtà euganee

Oltre alla collettiva ospitata presso lo stand del Consorzio che conta circa venti aziende tra coespositori e aziende a bancone, ci sono poi molte altre realtà euganee presenti in fiera, chi con proprio stand, chi ospite di altre aggregazioni per un totale di quasi 40 aziende.

Un'opportunità da non perdere

«La partecipazione in presenza al salone internazionale del vino e dei distillati è un’opportunità che i Colli Euganei non vogliono perdere - commenta il presidente del Consorzio Marco Calaon - Dopo il blocco agli eventi imposto dall’emergenza sanitaria, ora i vignaioli e i brand tornano in campo per raccontare una storia fatta di cura, tempo e territorio, ma anche per fare business approfittando della presenza di ospiti e buyers internazionali alla fiera».

Le degustazioni

Per dare voce alle peculiarità di un territorio vocato alla viticoltura, sono in programma due degustazioni guidate da Francesco Saverio Russo, blogger e comunicatore del vino, ospitate nello stand del Consorzio (PAD 5, STAND E7). La prima – lunedì 11 aprile alle 11 - è dedicata ai bianchi e rivela “L'armonica aromaticità del Moscato Secco nei Colli Euganei come espressione contemporanea di territorio"; la seconda - martedì 12 aprile alle 15 – gioca di rosso e invita a scoprire "Il Merlot come traduttore d'eccellenza delle macroaree dei Colli Euganei". (I posti sono limitati - info e prenotazioni whatsapp 345.7064681).

Anche la presentazione della pubblicazione

Oltre alle degustazioni, un appuntamento di tenore accademico completa il programma; lunedì pomeriggio è prevista la presentazione della pubblicazione a firma della neonata Associazione Graspo: «Biodiversità viticola, vitigni del passato per i vini del futuro», un compendio sulle vecchie varietà presenti nel Veneto con un focus nel padovano. L’associazione ha raccolto e selezionato una notevole quantità di tipologie di uva, patrimonio originario e originale dei territori Veneti, con profili organolettici preziosi nell’ottica del contrastare le conseguenze del riscaldamento climatico in viticoltura.

L'attenzione al territorio

«Sui Colli Euganei la viticoltura ha contribuito a plasmare il territorio, integrandosi con boschi e prati nativi, questa riscoperta delle vecchie varietà, da parte sia della ricerca scientifica che da parte delle aziende, è di nuovo il segnale che la rotta euganea viaggia decisa sul binario della sostenibilità» conclude il Presidente Calaon.